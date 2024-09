León despide a su técnico y busca a entrenador involucrado en caso de corrupción

El tiempo de Jorge Bava en el futbol mexicano se terminó. El León decidió darle las gracias al director técnico uruguayo.

Jorge Bava llegó a México para dirigir a los Panzas Verdes el torneo pasado, un equipo de León que desde hace tiempo no es protagonista en las finales. En el Clausura 2024 el exportero no logró clasificar a las finales y en este Apertura 2024 no ganó ni un sólo partido.

El León al fin le ha dado las gracias y ahora tiene en la mira a un par de técnicos, uno de ellos que estuvo involucrado en un tema de corrupción que desató un escándalo mediático en el futbol mexicano.

León busca a su nuevo técnico

Luego de darle las gracias a Jorge Bava, el León ya busca un nuevo técnico y este es un entrenador que estuvo involucrado en temas de corrupción en el inicio del torneo.

Robert Dante Siboldi aparece como la principal opción de los Esmeraldas para tomar las tiendas del equipo, según TUDN.

El uruguayo salió de Tigres antes de iniciar el torneo, debido a unas acusaciones en donde se decía que su auxiliar Miguel de Jesús Fuentes vendió información al Monterrey de cara a un Clásico Regio.

Robert Dante Siboldi rechaza haber filtrado información a Rayados

Aunque Tigres nunca formalizó públicamente estos hechos, Siboldi fue despedido del equipo, pero este en respuesta levantó una denuncia penal para limpiar su nombre.

Además de Siboldi, se habla que Gerardo Espinoza, técnico mexicano quien dirige al Aucas de Ecuador, también está en la lista de aspirantes.