Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh terminan su relación

La Oreja de Van Gogh enfrenta una segunda pérdida en su alineación. Hoy se ha anunciado la salida de su vocalista, Leire Martínez y hay rumores de que Amaia Montero podría volver al proyecto.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, mencionó la agrupación española en un comunicado.

En cuanto a un supuesto retorno de Amaia, de acuerdo con el diario El País, una fuente cercana al grupo dijo que por ahora no hay planes de que eso ocurra, sin embargo, tampoco lo descartó.

En fechas recientes, Leire se había mostrado indignada porque luego de que corriera el rumor de que Amaia regresaría, muchos seguidores del grupo decían que eso era algo muy positivo.

“No me gustan las faltas de respeto. Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me afecta. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si Amaia vuelve... Pudiera pasar, o no. Es algo que ahora mismo no me planteo. Lo que no me gusta es que se diga: ‘Ah, qué maravilloso que vuelva’. Y yo, qué. Porque parece que a todo el mundo se le olvida que ya hay una cantante en el grupo que soy yo”, contó a Navarra Televisión.