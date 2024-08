Legislaremos por Torreón, con Torreón y desde Torreón: Cintia Cuevas

Desde el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, este jueves Cintia Cuevas Sánchez rindió protesta como Diputada Federal por Torreón, quien se dijo agradecida por el respaldo de las y los torreonenses en las urnas el pasado 2 de junio.

Fue durante la sesión constitutiva de la LXVI legislatura del Congreso de la Unión que Cintia Cuevas asumió el cargo que le fue conferido por la ciudadanía, comprometiéndose a “legislar por Torreón, con Torreón y desde Torreón”.

Asimismo, la emanada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que se siente orgullosa de ser parte de este momento histórico del país, al estar en la legislatura que tomará protesta a la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y recordó que “por el bien de todas y todos, primero los pobres”.

“Hoy estamos en un momento histórico, tenemos el honor de ser parte del segundo piso de la Transformación encabezado por la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero así como es un gran honor, este nuevo encargo representa una gran responsabilidad. No tengo derecho a fallar”, dijo Cintia Cuevas.

La diputada por Torreón también resaltó el nombramiento de la maestra Ifigenia Martínez como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien llamó a “seguir transformando a México”.

“Nuestra compañera (Ifigenia Martínez) presidirá la Mesa Directiva, quién mejor que ella, que viene de la lucha por la democratización de nuestra nación, para entregar la banda a nuestra presidenta. Hoy no solo llego yo, no llega la doctora Claudia Sheinbaum y no llega la maestra Ifigenia, llegamos todas”.

Finalmente, Cintia Cuevas mencionó que con sus compañeras y compañeros, trabajarán por el proceso de transformación del país, “desde la Cámara Baja y por su puesto, desde el territorio”.