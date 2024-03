Lea Michele de Glee revela que espera su segundo hijo con el empresario Zandy Reich

Lea Michele y Zandy Reich ampliarán su familia. La actriz de Glee reveló en un nuevo post realizado en Instagram que está embarazada por segunda vez.

En la publicación se puede ver a Lea, de 37 años de edad, presumiendo su pancita de embarazo, mientras luce una chaqueta en color crudo y ropa interior pre maternal.

Se puede leer la leyenda: "Mommy, Daddy and Ever are overjoyed (Mami, papá y Ever están muy contentos)".

Fue en agosto del 2020 cuando Lea recibió a su primer hijo, a quien nombró Ever Leo y al que dedicó un álbum de canciones de cuna llamado Forever.

Lea recibió felicitaciones de parte de colegas como Ashley Tisdale, Nikki Reed, Gwyneth Paltrow y Zooey Deschanel.