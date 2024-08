'Le pido disculpas al público': Leonardo Nava

Leonardo Nava dejó el pasado domingo 18 de agosto, La Academia Azteca, pero eso no significa que sus sueños hayan finalizado, según dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

“Se terminó La Academia para mí, pero apenas empezó mi carrera musical en cuestión de tener las herramientas que me enseñaron allá adentro para poder usarlas acá afuera, que es lo mero bueno. Subiré música y contenido para que estén al pendiente”.

El nacido en Gómez Palacio comentó que emocionalmente sí le afectó su salida del reality show, pero poco a poco se ha ido reponiendo.

“Es algo curioso que no había experimentado. Creo es algo normal. Estoy como en una montaña rusa de emociones. De repente me siento optimista y con proyectos, y a la vez me da melancolía de que ya no estoy ahí. Me hubiera gustado que mi última presentación con el tema Borracho de amor me saliera mejor”.

En ese sentido, se le recordó a “Leo” que cuando cantó dicha melodía, los jueces, Chiquis y Arturo López Gavito, le explicaron que registró fallas como olvidar la letra y desafinar.

“Fui el penúltimo en pasar en ese concierto. Toda la semana me preparé en demasía. Esa canción me encanta y es curioso que en ese momento se me haya ido. Tal vez fueron los nervios y la presión que tenía porque los compañeros cantaron muy bien, sin embargo, eso no es justificación. Me da coraje conmigo mismo, le pido disculpas al público. Solo me queda aprender de los errores”.

Del otro lado de la balanza, Nava mencionó que a lo largo de su estadía en La Academia vivió situaciones muy bonitas y aprendió bastante.

“Fue algo maravilloso y les aclaró, se acabó el sueño de vivir en La Academia, pero no culminaron mis anhelos profesionales. Desde que pasé los filtros me emocioné y a partir de ahí, dije, ‘ya estoy cumpliendo mi sueño’, eso sí, sin caer en conformismos y luego cuando quedé entre los 18 que estuvimos adentro para mí fue trascendental. Llegué al quinto concierto”.

Dentro del reality show, Leonardo quedó flechado por una joven de Veracruz llamada Thania, quien salió del programa semanas atrás. Al respecto, contó qué pasará con ese romance.

“Nos hemos comunicado. Ya platicamos por mensajes. Ella es de Veracruz y yo de Gómez Palacio. Le iremos dando tiempo al tiempo porque por ahora estamos asimilando lo que acaba de pasar. Vamos a acomodar los proyectos que lleguen para ambos. Esperemos que si el tiempo se acomoda, podamos ser algo más”. Reveló “Leo” que no ha definido bien, si planea seguir su carrera en la Comarca Lagunera o irse a vivir a la Ciudad de México.

“Si tengo planeado volver. He platicado con exacadémicos que se vinieron acá a la capital. Pienso en la idea de que acá hay muchas oportunidades que me puedan favorecer, no digo que allá en La Laguna no las encuentre, pero en CDMX hay bastantes cosas qué hacer”.

En la charla, el joven compartió a esta casa editora qué hacía antes de que fuera seleccionado como uno de los participantes de La Academia 2024.

“Trabajaba con grupos de la Comarca Lagunera. Primero con Alta Demanda y luego salí y me metí a NG Norteño”.

Cuando salió del reality show, el vecino de la Colonia Chapala se dio cuenta de que recibió bastante apoyo de su tierra, algo de lo que quedará eternamente agradecido.

“Al estar dentro, sabía que mi familia me había ayudado en todo. Luego me enteré de que hicieron eventos en la Plaza de Armas de Gómez y que pegaron pósters y calcamonías en los autos.

“No me la creía. Me siento agradecido. Sé que mi gente de mi Comarca Lagunera estuvo al tanto de mí y que sí me apoyaron y es un sentimiento bonito, por eso quiero volver también y darles las gracias en persona”.