Le emociona Coahuila

En este 2024, Televisa ha dado a conocer sus primeros melodramas del año, uno de ellos, es Vivir de amor, que cuenta con la participación de Magda Karina.

La actriz, quien tiene en su curriculum una gran cantidad de novelas y obras de teatro, habló con El Siglo de Torreón de dicho proyecto y al saber que se trataba de un medio de Coahuila se puso muy contenta por las siguientes razones.

"Les platico, para los que no saben, que mi abuela Magda Guzmán, nació en Saltillo y se la llevaron de bebé a Monterrey y allá nacieron todos mis tíos como "El Flaco" Guzmán.

"Además, les cuento que mucha de la familia del papá de mis hijos vive allá en Torreón y los quiero bastante. Los laguneros son personas muy lindas", dijo vía telefónica.

Tras hablar de su "relación" con la Comarca Lagunera, la artista compartió que se siente muy animada de formar parte de Vivir de amor, una producción a la que calificó de, "maravillosa".

"Estoy muy feliz; esta novela es espectacular, es muy redonda y cuenta con muchos personajes, porque somos bastantes, pero cada uno tiene su historia muy bien escrita.

" Nos encabeza Salvador Mejía como productor, quien tiene atenciones muy lindas con la gente de producción y con nosotros los actores. Estoy más que agradecida con Dios, con el Universo, con la vida y con mi productor por ponerme en este lugar", comentó.

En la telenovela, en la que también actúan Gala Montes, René Strickler o Gabriela Spanic; Magda Karina encarna a "Alma Trejo".

"Caí en blandito con este papel. Es maravilloso y es un reto actoral impresionante, y además me ha sacado de mi zona de confort. Venía de hacer una villana en Perdona nuestros pecados y ahora soy algo así como buena en Vivir de amor".

Según contó Magda Karina desde los foros de grabaciones de Televisa San Ángel, su rol ha sido pieza clave del desarrollo de la trama del melodrama.

"'Alma' vive con una gran pérdida y una gran culpa; por ella se desata la historia de los protagonistas. Maneja emociones increíbles 'Alma', me mueve cosas y emociones", manifestó.

Dijo la actriz que "Alma" está siendo odiada y a la vez amada por el público, debido a sus acciones.

"Tengo la bendición de que las personas me quieren, me paran en los centros comerciales y me dan opiniones sobre este y otros personajes como el de la licenciada que realicé en Por amar sin ley", manifestó.

Dio a conocer Magda Karina que su infancia y adolescencia transcurrieron de una forma normal, pese a que la mayoría de su familia se ha dedicado a la "artisteada".

"Se crece igual que ustedes porque te vas acostumbrando a que tu día a día es el escenario, son los foros. Mi papá (Carlos Ancira) fue mi maestro de actuación y mi mamá (Karina Duprez) siempre también me guio, sobre todo en cosas infantiles. De mi abuela Magda aprendí lo mejor. El mayor consejo que ellos me han dado es tener humildad".

Magda Karina celebró durante la charla que su carrera no ha sido manchada por escándalos y se mostró satisfecha de que, hasta ahora, ha sabido elegir bien sus personajes.

"Eso lo traigo de familia. Todos tenemos cola que nos pisen de una u otra manera, pero la verdad eso no es tan importante y es por eso que me alejo de controversias y trato de no emitir ningún juicio de algún compañero o de algo".