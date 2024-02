'Le deseo lo mejor'; Andrea Legarreta habla sobre el nuevo romance de Erik Rubín

La historia de pareja entre Andrea Legarreta y Erik Rubín parece que ya tiene punto final, luego de que el cantante fue captado con una mujer y su exesposa, la conductora de "Hoy", confirmara que el cantante se está dando una nueva oportunidad en el amor.

La pareja, que llevaba más de 20 años de casados y con dos hijas en común, dieron a conocer públicamente su separación en febrero de 2023, desde entonces, han seguido juntos como familia, viajando y estando unidos en varios momentos, incluido el reciente cumpleaños de Erik.

Aunque en su momento que la idea era pausar su matrimonio para después regresar, tras más de un año, el cantante ya dio el siguiente paso y está saliendo con alguien nuevo, situación que la conductora está asimilando y dijo, es parte de la vida.

Cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación a través de un extenso comunicado en redes sociales, acompañado de un video en el que aparecen caminando abrazados, especificaron que la separación no se daba en malos términos, simplemente que la relación de pareja se había transformado: "Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja", explicaron en su momento.

Tras viralizarse una foto en la que Erik Rubín aparece con una mujer en lo que parece ser una cafetería, la prensa abordó a Legarreta sobre su opinión de que su ex ya esté intentando rehacer su vida.

"Al final, cuando tomas una decisión así, y eres joven y libre, tienes derecho si así lo deseas salir, conocer, con el tiempo quizás de empezar una nueva historia", dijo a "Ventaneando".

Recalcó que entre ellos hay "mucho amor y respeto", que son una familia en la que hay buena onda y están alejados del pleito, algo que tal vez para la gente no es normal.

"Siempre le voy a desear lo mejor, es un muy buen hombre y sin duda entre nosotros hubo una historia muy bonita, creo que lo que podemos esperar de lo que siga es una historia bonita, con una persona valiosa que nos respete, que nos quiera por lo que somos, que sume felicidad a nuestras vidas; si él está bien mis hijas van a estar bien", aseguró.

Legarreta enfatizó que ella aún no está lista para conocer a alguien nuevo, ni si quiera se ha dado el chance de salir, prefiere dedicarse a ella, a sus hijas y estar con su padre, quien por el momento vive en la Ciudad de México.

"Yo no, me lo han preguntado mucho, pero yo no, ni para salir, hay gente que me dice ‘te quiero presentar a un amigo’, pero ni siquiera estoy lista para eso, estoy bien, viviendo mi momento... fueron muchos años en pareja, sinceramente no tengo ganas en absoluto, no estoy lista ni tengo ganas", reiteró.

Aunque por el momento se siente bien estando sin pareja, no descartó del todo la opción en un futuro: "si la vida me trae un buen hombre sería bonito, pero no tengo ganas".

Aunque no dio detalles sobre quién es la mujer con la que está saliendo su ex Erik Rubín, se sinceró al decir que lo suyo con él ya está muy asumido (la separación), admitió que como personas jóvenes y de buen ver es viable que se tenga una nueva relación de pareja, eso estuvo hablado entre ellos, pues dijo, ante todo son amigos.

"No conozco a fondo lo que él está pasando, quedamos en que si uno tenía una historia sería importante nos lo íbamos a comunicar porque aparte de todo somos amigos, tenemos una historia linda".