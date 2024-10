Le apuesta al humor blanco

Omar Fierro no ha parado de trabajar en todo el año. Ha sido parte de diversos trabajos, desde enero a la fecha, pero hoy, por medio de El Siglo de Torreón, quiere compartir todos los detalles de su participación en la nueva serie de Televisa, Más vale sola, a la que hoy se integrará como un exexposo de "Julieta" (María Elena Saldaña).

Pero antes de narrar qué hará en la producción de Reynaldo López, se mostró feliz de ser parte de un programa de comedia sana.

"Nos hace falta este tipo de comedia que teníamos antes, en la que no se decían groserías y en la que solamente las situaciones generaban risas.

"Me fascina el humor blanco, el humor divertido, en el que no tenga que ver la vulgaridad ni la 'guarrada' para que las cosas sean buenas. La gente está muy contenta con este programa y qué mejor que pase los domingos en los que las familias se reúnen", comentó.

Mientras se encontraba con Sergio Corona en un descanso, Omar comentó que ya quiere que den las 8:00 de la noche de hoy para que empiece Más vale sola por Las Estrellas.

"Me encanta porque, aparte, me llevo bien con todo el elenco como "El Flaco" Ibáñez, Cecilia Galliano, Alexis Ayala. Voy a estar unos dos o tres capítulos", comentó.

La entrega de este domingo ha sido llamada Piensa positivo. De acuerdo con Fierro, su papel tendrá como objetivo alentar a "Julieta", quien pasa por momentos complicados.

"Es un rol muy simpático, es el exmarido de 'Julieta'. Es en el primero que entro, está muy divertido. Ella, pese a que siempre trata de hacer el bien, le llega una depresión y entonces entra mi personaje a echarle porras, a que salga adelante, a que piense positivo. Tal vez haga más capítulos en la siguiente temporada".

En ese sentido, el también conductor manifestó que conoce de toda la vida a María Elena Saldaña y la estima bastante.

"Ella y yo nos queremos mucho desde hace tiempo. Habíamos intentado hacer un piloto en el que éramos un matrimonio con tres hijos. Era muy divertido", manifestó.

Por otro lado, Omar comentó que ha tenido una muy buena racha de trabajo en estos meses de 2024, la cual, espera continúe.

"En Unicable está pasando El Conde: Amor y honor, basada en El Conde de Montecristo. Seguimos haciendo Como dice el dicho, Qué buena hora y además, ahí andamos con mis redes de cocina. Estamos muy moviditos".

Omar se sinceró y admitió que sus motores de vida son su familia y por supuesto, el trabajo.

"Trato siempre de no parar, de buscar, de que todo el tiempo esté girando el hámster. Es necesario estar activos, contentos y que todo vaya caminando".

Fierro dio detalles de su amor por la gastronomía. En sus redes sociales, seguido sube recetas para todos los gustos.

"Tengo más de dos décadas haciendo cosas de cocina. Me encanta, es una pasión brutal para mí".

Omar Fierro se mostró orgulloso de todo lo que ha hecho en el mundo del espectáculo.

"Tengo alrededor de 40 novelas, no sé cuántas películas, 20 programas, obras de teatro y ahora con mi canal de cocina. Soy muy inquieto", externó.

Como Omar estaba con Sergio Corona, el primer actor, le pidió que le saludara a los laguneros.

"Aquí está el gran Sergio, me acaba de decir: 'Diles a toda la gente de Torreón que les mando un fuerte abrazo, yo jugaba mucho golf allá'".

Y hablando de la Comarca Lagunera, el actor mencionó antes de terminar la entrevista que ya tiene ganas de volver a pisar estos suelos.

"Ya tengo rato de no ir, pero me encantaría darme la vuelta por Torreón. Quiero hacer un monólogo y eso me ayudaría a volver con ustedes. O la otra es que me inviten a hacer algo de cocina y con gusto voy".