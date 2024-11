Le apostarán al turismo en Viesca, debido a que su economía esta sostenida por las remesas y el Ayuntamiento

Uno de los planteamientos importantes para el municipio de Viesca, que se hizo en la reunión que el lunes se realizó en la ciudad de Saltillo, fue el apoyo para reactivar el tema turístico, ya que es un área de oportunidad muy grande para la localidad, pues como ya se sabe ese municipio es que el menor presupuesto maneja y su economía esta sostenida en las remesas que envían los migrantes y de los empleos que genera el Ayuntamiento, dijo el alcalde electo Jorge Vélez Sandoval.

“Le vamos a apostar un poco más al tema del turismo, que es en donde podríamos obtener un poco más de ingresos, dado que Viesca no tiene industria, prácticamente la economía del municipio, está sostenida en las remesas y los empleos que genera la presidencia municipal”.

Reitero que, fue parte de las propuestas que se le plantearon al gobernado, Manolo Jiménez Salinas y a algunos secretarios, ya que dijo hay que aprovechar que Coahuila “presume” que es el estado con más Pueblos Mágicos y Viesca es el único que hay en la región Lagunera, por lo que insistió en que es un a gran área de oportunidad.

“El gobernador se mostró muy interesado, aunque me dijo; ‘tú sabes que ahorita con los dineros no se alcanza para todo, pero vamos a echarle ganas porque los planes y las cosas que traes en mente, son muy buenas y lo mismo, me dijeron algunos secretarios y quedamos en que íbamos a ir en esa línea de trabajo”.