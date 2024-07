Laura G se despide de México por esta razón ¿Dejará de conducir programas?

Laura G sorprendió a sus fanáticos al revelar que se irá de México junto a su familia; esta es la razón.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la conductora dio a conocer el nuevo salto que su vida personal y profesional dará, esto al revelar que se irá de México debido a que su esposo consiguió una gran oferta de trabajo.

En su post de Instagram, Laura contó como ha sido la mudanza y el proceso de adaptación de sus hijos.

"Así cerramos esta linda etapa. No saben la nostalgia porque esta casa la hizo Naza son sus manitas y ahora recibirá a otra familia que la llene de mucho amor. Así comenzamos, así nos vamos. Los que no sabían nos mudamos de país…¿Por qué? Por trabajo de Naza y pues cuando dijimos de estar juntos era en las buenas, en las malas y en los retos", comenzó con su mensaje.

"¿Nervios?, ¡Uff! ¿Incertidumbre? ¡Uff!! Pero aquí es donde decimos … ¡Juntos podemos con todo! No me voy lejos, de hecho muy cerca. No dejo radio, al contrario … Continuamos y estaré en cada momento importante (...) No dejo a mis amig@s, al contrario, en uno está que la distancia sea solo una palabra".

En su mensaje, Laura destacó que no dejará su trabajo, sin embargo, tendrá que readaptarlo para poder seguir presente.

"¿Qué les compartiré ahora? No tengo idea …, pero algo se me ocurrirá. ¿Dejo los medios? Para nada, estoy tan cerca de un vuelo corto. Dice mi papá que el éxito de una persona está en la capacidad de adaptarse a los cambios, y pues aquí está esta familia lista para su nueva aventura. ¡Gracias por sus mensajes y buenos deseos!".

A pesar de que aún se desconoce a qué lugar partirá Laura G, sus compañeros de trabajo le desearon la mayor de la suerte, entre los que se destacaron los conductores Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares.