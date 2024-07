Laura Bozzo, nueva conductora de Venga la Alegría, responde a las críticas por su llegada al programa matutino

Un sueño hecho realidad, así calificó Laura Bozzo su reciente incursión al programa "Venga la Alegría". Desde la mañana de ayer, la polémica peruana, forma parte del elenco de conductores del matutino de Azteca, situación que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Muchos de los televidentes calificaron la contratación de Bozzo como desafortunada, pues consideran que ni la personalidad de la presentadora ni el contenido que ella genera va de acuerdo con la temática de la emisión; incluso, han amenazado con dejar de sintonizar la señal de Azteca por esta "pésima decisión".

Las críticas y cuestionamientos llegaron hasta los ojos y oídos de la llamada "Señorita Laura", quien no se quedó callada y, a través de sus redes sociales, respondió de manera tajante a todos sus detractores.

Con un breve, pero contundente mensaje, Bozzo dejó claro que no se siente intimidada por el proyecto, pues la mayor parte de su carrera la ha dedicado a desarrollarse como presentadora de televisión, aunque en formatos muy diferentes al matutino:

"Los que están criticando mi llegada a Venga la Alegría se olvidaron que nací en la tele como conductora lo he sido en varios programas en diversas cadenas", escribió.

Aunque en los últimos meses se ha involucrado en realities como "La casa de los famosos", "Big Brother España" y más recientemente en "MasterChef Celebrity", la peruana quiere retomar sus raíces y hasta pidió una oportunidad a los televidentes, antes de que llenen de críticas y comentarios negativos: "soy una profesional primero vean y luego juzguen", finalizó.

Si bien son varios los ataques que ha recibido, también existe quienes le han manifestado su apoyo y, junto con ella, celebraron su llegada a la televisora de El Ajusco: "Eres divina", "El problema no es el personaje que proyectas, el problema es el maltrato que le das a el equipo", "No hagas caso, concéntrate en los que si te apoyamos", "Tienen los días contados Venga la Alegría", "La reina del rating", "No es tu trabajo el que se critica o juzga, es usted como persona", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.