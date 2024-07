Laura Bozzo calla a Mauricio Barcelata en pleno programa de Venga la Alegría

Laura Bozzo está bajo críticas tras callar a su compañero en plena emisión de Venga La Alegría.

Fue hace un par de días cuando el programa, Venga la Alegría, anunció la llegada de Laura Bozzo, como parte de sus conductores estrellas.

Sin embargo, desde un inicio, la integración de la peruana generó todo tipo de reacciones en redes sociales, en su mayoría negativas, ya que usuarios y público en general consideraban que su participación solo iba a generar problemas entre sus compañeros conductores, esto debido al carácter que Bozzo muestra en cada uno de sus proyectos.

Ahora, no ha pasado ni una semana de su llegada que la conductora ya se encuentra en tendencia tras callar a su compañero de programa, Mauricio Barcelata.

A través de redes sociales, se comenzó a difundir un pequeño clip en donde se ven a los conductores sobre si se debe de creer o no en la brujería, todo de mano con una especialista en el tema. Sin embargo, de un momento a otro, la conductora de 72 años se confunde de cámara, por lo que comienza a alegar "que había muchas cámaras", esto provoca que Mauricio la termine orientando, lastimosamente para el conductor, la peruana se molesta, cuestionándole a Barcelata el porqué la estaba interrumpido.

Aunque no se sabe si esta actitud era parte del programa, sí se logra ver la cara de disgusto de Mauricio, quien solo soltó un 'no puede ser' y ya no dijo más.

Esta interacción generó todo tipo de reacciones entre usuarios, quienes calificaron de grosera la actitud de la 'señorita Laura'.