Las propinas no son abligatorias: CANIRAC

Las propinas no son obligatorias en ninguna parte de México, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo, Isidoro Garcia Reyes.

Lo anterior luego de que hace unos días en la capital del estado saliera a relucir que un restaurante incluyera en el ticket la propina, obligando al comensal a pagarla, por lo que Profeco clausuró el establecimiento.

Bajo este contexto, García Reyes manifestó que en realidad es un tema de cultura reconocer el esfuerzo de un servicio, y en un momento dejarle una propina aparte de lo que es la cuenta, importante mencionar.

“Estamos haciendo un llamado a los restauranteros para que se acerquen a Canirac y puedan tener información de cómo se debe operar un restaurante, que es lo que se puede y no se puede, no nos deslindamos como gremio de lo que le pasó a este colega, más sin embargo es un establecimiento que no está adherido a nosotros”, sostuvo.

Comentó que los agremiados platicaron en días pasados de que todo ese tipo de publicidades que se hagan en redes sociales son muy válidas, pero también hay que ver que vengan bien canalizadas, y en este caso se ve un ticket muy obvio.

“No hay nada que hacer, nosotros ya tenemos una reunión con el delegado de Profeco para este lunes, y es una reunión que se venía aplazando porque en realidad lo que nosotros siempre buscamos es tener un tema de acercamiento con las instituciones como Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, la misma Profeco, para buscar cuáles son los lineamientos y nosotros poderlos bajar, y comunicarlos al gremio”, precisó.

No obstante señaló que en el caso de bares, a pesar de que Canirac ve más el tema de alimentos, si le ha pasado que los jóvenes les comentan que les cargaron el ticket.

“Di hay que revisarlo, porque muchos de ellos venden comida y también dependen de CANIRAC, entonces definitivamente este es un antecedente que debemos de cuidar y estar muy alertas, pero también comentar que es un establecimiento de más de 600 en Saltillo, entonces no quisiera que generalicemos esta clase de punto porque también hay muchos restauranteros que hacen las cosas bien, que es la gran mayoría”, resaltó.

Mencionó que el pasado martes reunión con los agremiados, se recordó que en ocasiones apoyan obras sociales como el tema de Cruz Roja o de algunas campañas, así como el tema del turismo.

Por lo anterior, puntualizó que la industria restaurantera no busca abusar de los clientes, por lo que lamentó la situación del restaurante que se vio envuelto en dicha problemática.

“Nosotros le abrimos las puertas para que se pueda acercar y ver de qué manera le podemos ayudar, lo que no queremos es que se pierdan fuentes de empleo, la propina no es obligatoria, el tema de una cuenta al momento de que tú la recibes, tú decides si dejar un 10% que por lo regular es promedio normal, el 15% que es cuando dices quede satisfecho, y un 20% en algunos restaurante de alta gama, es cuando dices quiero ser agradecido con el mesero, pero es completamente voluntario”, afirmó.

Señaló que de los 600 establecimientos que hay en la localidad, cerca del 50% son agremiados de la Canirac; además se busca hacer un open house con restaurantes para explicarles los beneficios de agremiarse a la CANIRAC, misma que entre otras cualidades, ayuda a sus agremiados a tratar problemáticas del propio giro.