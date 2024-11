¿AMÍGDALAS O ANGINAS?

A un amigo lo operaron de las amígdalas… ¿o de las anginas? Así me preguntaron cuál era la correcta y pues yo les dije la que yo pienso: que las amígdalas son las anginas, pero se les llama así cuando están inflamadas, hinchadas. O sea que la amígdala es el órgano y no me pregunte más porque no soy doctor. Lo que sí sé es que la raíz de "amígdala" significa "almendra", seguramente por la forma semejante que tiene.

Con esta explicación, sería un error decir: "tengo las anginas inflamadas"; si acaso sería: "amígdalas inflamadas, ¿verdad? Bueno, para más información, favor de consultar a su otorrinolaringólogo. ¿A su qué? Pues a ese doctor especialista en enfermedades de oído, nariz y garganta, o sea: oto, rino y laringe.

Ya que andamos con dudas, ayer llegó mi hija y me preguntó algo que yo también me pregunté cuando estaba en la escuela. En alguna clase le mencionaron la palabra ombusdman, y por supuesto que es una palabra que he escuchado antes, pero no tenía su definición exacta. La buscamos en el diccionario y, como era de esperarse, no la encontramos.

En otros diccionarios la encontramos como una palabra de origen sueco. ¡Ah pues con razón no la encontrábamos! El ombudsman es la persona que defiende al pueblo y es un puesto normalmente de alta jerarquía en organizaciones que se encargan de defender los derechos fundamentales del ciudadano. Pues sí, eso significa, ¿le quedó claro, m'hija?

Me gusta que me pregunten dudas sobre el lenguaje porque es la mejor forma de aprender palabras. Ahora tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de fuentes de información a través de Internet, las que nos ayudan a encontrar explicaciones completas a nuestras dudas. Incluso tengo uno de los diccionarios más completos y con mejores descripciones que es el de María Moliner, se llama Diccionario del uso del español, y está instalado en mi computadora, así que basta con presionar un par de botones y aparece en mi pantalla, listo para ayudarme.

También debemos tomar en cuenta que es muy importante saber cómo distinguir una buena fuente de otra que no lo es; ya para estas alturas debemos tener claro que no todo lo que está en Internet es cierto. De hecho, el lema es: todo lo que se ve en las redes hay que tomarlo por falso hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de la investigación de palabras, se puede obtener muy buena información en las redes, si nos aseguramos de que quien presenta la explicación es alguien acreditado en el tema.

Con el lenguaje, ante el asalto de la duda, no se quede con ella. Consulte fuentes confiables para despejar la duda y en lo que yo pueda ayudarle, lo haré con mucho gusto.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Guadalupe Rodríguez: En una feria de cierto pueblo me ofrecieron un guarapo. No acepté porque no sé lo que es. ¿Usted sabe?

LE RESPONDO: El guarapo, según entiendo, es una bebida que se elabora con jugo de caña de azúcar fermentado.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Un celebre físico en una cantina dijo: "dadme un punto de apoyo y me echo otro tequila".