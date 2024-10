LAS FAMOSAS CHIVAS

Dentro del reino animal, es un animalito que no goza de una buena fama, el pobre, porque no es inteligente ni muy útil. Sin embargo, la chiva es muy popular entre nosotros, los mexicanos. Curiosamente es más popular la hembra que el macho, porque hablamos más comúnmente de la chiva y no del chivo.

Están, por supuesto, los que le van al equipo de futbol de la ciudad de Guadalajara, que precisamente se llama Chivas. "Topen chivas y chillen llantas…" es una frase que se dice cuando hay algo que hacer y representa ciertos riesgos que lo hacen a uno dudar, hasta que llega el momento en que dice: "Lo voy a hacer, aún contra la voluntad de quien se oponga y no me importan las consecuencias".

Por el contrario, el que se "chivea" es el poco aventado, aquel al que le da vergüenza todo y se apena, como el niño que se esconde entre las faldas de su mamá cuando uno le pregunta: "¿cómo te llamas?" o "¿cuántos años tienes?"

Las "chivas" también puede ser conjunto de objetos indeterminados en general y especialmente se les llama así en tono despectivo a los objetos de uso personal. "¡Te me largas con todo y chivas!" le dice la molesta novia al muchacho porque lo cachó en la movida con la vecina, y pues en este caso, las chivas pues si acaso son algunas "garritas" que tenga el individuo -o sea, ropa equis- y tal vez algunos objetos de uso personal.

Existía una persona en la zona cercana a la frontera con E.E.U.U., que era la chivera, pues se ocupaba de "pasar" por la aduana fronteriza muchas cosas. Así le decimos a la que "acarreaba" ropa, alimentos, aparatos eléctricos y mil chivas más que procedían de Estados Unidos y las pasaba de contrabando mediante arreglos que hacía precisamente con los aduanales. Eso ya no sucede, ¿verdad? Claro que no.

Los artículos "chiveados" eran objetos que nosotros usábamos con especial deleite a pesar de que no era raro que le levantaras la suela a un zapato de presunto origen extranjero y encontraras por ahí un sello que decía: made in Mexico, así sin acento porque está en inglés.

Andar "como una chiva por el monte" es treparse hasta por las brechas más difíciles. De hecho, allá en la niñez, cuando te portabas demasiado inquieto o travieso, no era raro que te reprendieran: "¡Muchacho chivato, vas a ver cuando llegue tu papá!" Y Chiva es finalmente el cariñoso apodo que les ponemos a las mujeres que se llaman Silvia.

¿Qué otras chivas hay?

ME PREGUNTA Axel Díaz: A la sección de un hospital donde están los muertos se le llama la morgue. ¿Es correcto decirle así?

LE RESPONDO: Morgue es un galicismo, o sea una palabra tomada del francés. Está en el diccionario y es correcto usarla, además porque el equivalente en español es demasiado largo: "depósito de cadáveres".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si a usted no le gusta el infierno, es conveniente que no le coquetee al diablo.