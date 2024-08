LAS AVENTURAS Y BUENAVENTURAS

Cuando hablamos de un futuro venturoso casi estamos cayendo en redundancia, pues la ventura, por lo menos en sus orígenes, no es "lo bueno" sino "lo que viene" que puede ser bueno o no, como hacemos con la suerte, la fortuna y el éxito que los convertimos en términos que implican algo necesariamente favorable, cuando no necesariamente lo son.

Puede haber buena fortuna o mala fortuna, buena o mala suerte… pero si decimos: "¡qué suerte!", sin adjetivo, todos entienden que nos estamos refiriendo a la buena suerte. Hasta hace poco, el caso de la palabra "éxito" era igual, porque éxito originalmente se refiere a la salida de algo -por eso en inglés es exit- independientemente si era bueno o malo. Ahora, éxito se refiere a un resultado bueno solamente.

Existe la buenaventura que lleva en la palabra misma el adjetivo. Del mismo origen se deriva la aventura que es como viene la ventura. O sea que la ventura es lo que viene y la aventura es lo mismo, pero se entiende que trae un grado de imprevisión y riesgo, y a lo mejor hasta algo de extraordinario. Contrario es la desventura, que es la desgracia, sabiendo que la partícula des significa "sin", así que en la desventura nos quedamos sin ventura, y en la desgracia, pues nos quedamos sin gracia. Obvio, ¿no?

El futuro es lo que ha de ser, lo que será, pero que aún no ha sucedido. Es lo que está por venir, o sea que es el porvenir, el mañana. Ahora que si le anteponemos un posesivo se convierte en novio o novia: mi futuro o mi futura… ¿y por qué futura o futuro? Pues porque es una forma de decir mi futura esposa o mi futuro esposo.

Nosotros aquí en México le "pegamos" fuerte al futurismo, que es el apostarle todo a un personaje de la política esperando que resulte agraciado primero con la candidatura y después con la elección para un puesto importante con la esperanza de poder sacarle jugo a la situación. Yo te apoyé en tu campaña y ahora tu ayúdame con este problema. Ése es el principio de la corrupción.

También tenemos el mañana que no es lo mismo que la mañana. El mañana se refiere estrictamente al día que viene después del día de hoy pero luego lo ampliamos simbólicamente hasta llegar a convertir el término en el futuro en general. La palabra mañana deriva de maneana que se refiere a la hora maneana, que en latín vulgar significa "a primera hora" o sea, "temprano".

Ya que andamos con los tiempos futuros, hablemos de "después", que es una combinación de "de" y "pues" y éste -el pues- viene de la partícula post que luego deriva hacia "lo posterior". Con la partícula post se forma también la posteridad, el postrimero o las postrimerías. También postre, que viene siendo lo que podríamos llamar "el mero final", y por eso llamamos así al delicioso platillo -dulce generalmente- que nos comemos al final de la comida, ya por pura gula porque hambre ya ni tenemos.

ME PREGUNTA Claudio Fernández: ¿Es correcto decir "contimás"? Por ejemplo: "Si yo que ya estoy viejo no puedo, contimás tu".

LE RESPONDO: La palabra contimás no existe y entonces es incorrecto usarla.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo Oscar Wilde: "A mí denme lo superfluo, que lo necesario cualquiera puede tenerlo".