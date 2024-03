Las palabras tienen la palabra

¿De dónde viene la salsa de tomate? ¡Pues del tomate! Dirá alguien inmediatamente y pues claro, tiene razón. Pero yo me refería a la palabra, porque es una duda que sale constantemente, sobre todo si estamos comiendo unas hamburguesas o unas papas a la francesa. ¿Por qué a la salsa de tomate se le llama “sopa de gato”? O sea, ¿de dónde viene el nombre de la cátsup?

Por lógica siempre hemos pensado que el nombre de la salsa cátsup provenía de la expresión inglesa cat soup, y yo pensaba en el gato de mi tía convertido en un caldo asqueroso lleno de pelos. Pero no, por fortuna. Los ingredientes de esta salsa roja son vinagre, azúcar, especias y obviamente tomate, y si nos encontramos con su nombre original que es kétchup, nada hace sospechar que en su elaboración se agreguen algunos pedazos de micifuz, previamente freídos y dorados en aceite… guácala.

Sinceramente yo creía que kétchup era una descomposición de la palabra catsup, pero es al revés. La palabra kétchup proviene del chino ke-siap que significa “salsa de pescado con vinagre”, una salsa que empezó a popularizarse en Estados Unidos en los primeros años del siglo XIX y que se vendía con el convencionalísimo nombre de “Extracto de tomate del doctor Miles”. Ahí fue donde nació y luego se extendió hasta nuestros días. Por cierto, la Real Academia Española no incluye en su diccionario a las palabras “cátsup” o “ketchup”, solamente aparece kétchup con acento. Esa fue la que les gustó.

Hay otras expresiones que tienen origen extranjero y que me han producido confusiones. Una de ellas es téte-a-téte, que a mí me sonaba como a algo muy atrevido pero ¡para nada! La traducción de téte-a-téte es “cabeza con cabeza”, pero dicho en francés y es algo que sucede entre dos personas, un enfrentamiento o un diálogo que se sostiene muy en privado entre dos sujetos y no tiene por qué tener tintes de obscenidad.

Cuando se reúne un grupo pequeño de personas para tratar algún asunto específico o incluso ahora se usa para nombrar reuniones con muy pocos integrantes, se dice que se reunieron en petit comité, otra expresión francesa que significa “en grupo pequeño”, como seguramente usted ya lo había imaginado.

Así vamos usando algunas palabras y frases que se han vuelto populares, pero que muchas veces no sabemos ni de donde salieron. Pero a mí me gusta buscarle de dónde vienen… ya sabe usted cómo soy.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Fernando Quijano: ¿Usted sabe el significado de la palabra cascorvo? Porque en los diccionarios no me aparece.

LE RESPONDO: La palabra “cascorvo” sí aparece en el Diccionario de la Real Academia Española y tiene varios significados. Se refiere particularmente a un caballo que tiene las patas curvas o a una persona que muestra el mismo defecto, lo que también podría llamarse “patizambo”, es decir, que tiene las piernas arqueadas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El arte de envejecer es el arte de conservar viva una esperanza.