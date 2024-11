Las ocasiones que programas mexicanos han hecho sentir incomodos a famosos | VIDEOS

El pasado miércoles 13 de noviembre, la reconocida cantante Katy Perry visitó el foro de Venga la Alegría, todo parecía estar bien. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales han comentado que la interprete de "Teenage Dream" se notaba incomoda.

El programa es conocido por generar varias polémicas cuando cuando han recibido visitas de varias estrellas de nivel mundial, así que vamos a repasar algunos de estos momentos.

Premier de Dune

En un video compartido por TV Azteca, un reportero de Venga la Alegría entrevistó a Timothée Chalamet y Zendaya en la premier de Dune 2 en el Auditorio Nacional de CDMX. Las preguntas del corresponsal parecieron incomodar a los actores, quienes reaccionaron con desconcierto y evasión.

"Where do you live Spiderman?", cuestionó el reportero con un inglés “deficiente” hacia Zendaya. La actriz mostró confusión al no entender la pregunta del reportero, quien insistió: "Where is Spiderman?", refiriéndose a su novio Tom Holland, el actor que interpreta al superhéroe.

Timothée Chalamet evitó comentar sobre Eiza González, con quien fue vinculado hace años en Los Cabos, aparentemente incómodo con la pregunta, ya que actualmente está en una relación con Kylie Jenner.

Visita de Halle Bailey

En mayo de 2023, Halle Bailey visitó México para la premiere de La Sirenita en la Ciudad de México, y luego se presentó en Venga la Alegría para una entrevista. Durante el programa, la actriz fue recibida por el presentador argentino Pato Borghetti y la conductora Kristal Silva.

Todo transcurría con normalidad hasta que Borghetti hizo un comentario polémico sobre el tono de piel de Halle, que él intentó interpretar como un cumplido. Sin embargo, el comentario no guardaba relación con el tema de la conversación, lo que provocó indignación entre los usuarios de redes sociales.