El actor colombiano, Rafael Novoa, celebra que su país y México son naciones que siempre han sido tendencia en cuanto a telenovelas se refiere.

"Somos países de telenovela. Colombia y la República Mexicana tienen tradición en estas historias. Definitivamente, las novelas forman parte de nuestra cultura", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

En ese sentido, el artista añadió que él y bastantes colombianos crecieron viendo producciones mexicanas.

"Los productos mexicanos de TV, además de los estadounidenses, eran los primeros que llegaban a nuestro país. Desde chiquitos veíamos telenovelas o programas de comedia mexicanos", contó.

Novoa charló con "El Defensor de la Comunidad" a propósito del nuevo melodrama de Televisa, El Ángel de Aurora, en donde él participa.

"Estamos muy contentos por el recibimiento de la gente de este 'angelito', tanto el productor (Roy Rojas) como los actores y todo el equipo. Es un melodrama clásico con todos los ingredientes que seguramente han funcionado en todas las tramas de esta producción".

Mencionó el entrevistado que la novela es rosa, pero también toca temas delicados que vive nuestra sociedad como la violación.

"Hay que tener un respeto en cuanto a lo que estás contando y cómo lo vas a narrar. Lo que pasa con la protagonista 'Aurora' (Natalia Esperón) es muy delicado, pero para poder contar la historia había que contar el terrible acontecimiento que vivió.

"La idea es concientizar a la gente porque vemos las consecuencias que ella ha tenido durante 29 años, desde su pasado trágico hasta su presente, en donde conoce a mi personaje que es 'Julio César Rey', el abogado de la empresa con un pasado turbio en donde hay un secuestro en el que le asesinan a un hijo y el otro queda en coma. Son dos personajes que buscan nuevas oportunidades en la vida", expresó.

Bastante animado, Rafael se mostró contento de ser parte del elenco de esta novela, en donde los actores se llevan de maravilla.

"Me gusta el equilibrio que hay entre actores consagrados y nuevas caras, así nada ni nadie se cae. Todos vamos igual, funcionamos como equipo con las características de cada personaje. Roy ha sido muy inteligente al hacer el casting".

Por otro lado, Rafael Novoa compartió que lo que ha realizado hasta ahora en la actuación en distintas naciones lo mantiene muy motivado.

"Parezco gitano. Ando de arriba para abajo. Al son que me toquen bailo. Estoy en Bogotá, pero donde me llamen voy porque es trabajo y siempre es una nueva oportunidad".

Reconoció Novoa que en Tierra Azteca lo han tratado muy bien y cada que viene se siente como en casa.

"Cuando vas a una casa ajena y te tratan bien y te dan buena comida, además de que te hacen sentir como en casa, quieres volver y eso me ha ocurrido en México. Aquí se come muy bueno y la calidad de la gente mexicana vale oro".

Recientemente, a Novoa también se le vio en la serie de Netflix, Vuelo 601.

"Es una participación especial que hice. Me gustan este tipo de actuaciones especiales, son gajes del oficio que uno como actor puede realizar. Me pasó con esa historia que muchas personas pensaron que saldría más, pero no. Son productos buenos y formar parte de ellos es grandioso y además todo va sumando".