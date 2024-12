Las historias más curiosas detrás de las criptomonedas más famosas

Las criptomonedas forman parte de un nuevo sistema financiero que ha tenido una amplia adopción por parte de la comunidad. Pues, constituyen una forma de invertir que implica riesgos, pero que los expertos han sabido mitigar para diversificar su billetera o acceder a grandes rentabilidades económicas.

Sin embargo, el entorno de las monedas digitales no solamente cuenta con historias de éxito, también hay algunas más extrañas que han sido objeto de atención para los interesados en la red blockchain. A continuación, estas son algunas de las reseñas más interesantes en el mundo de las criptomonedas.

La muerte de John McAfee

John McAfee, creador de McAfee, un potente antivirus, se encontró muerto en su celda dentro de una cárcel en España tras un aparente suicidio.

De acuerdo con las fuentes oficiales, Estados Unidos, quien impuso un régimen de tributación a los ciudadanos, por lo que todos debía tributar sus ingresos anuales sin importar el país donde residen, extraditó a McAfee por no declarar durante los años 2014 a 2018 los ingresos de su proyecto cripto.

Como resultado, McAfee fue encarcelado en España para esperar un juicio por evasión fiscal en el país norteamericano. En 2018, McAfee ya percibía ingresos de 105,000 dólares por tuit para promover sus monedas virtuales en plataformas de comunicación social.

En un tuit dos años antes, el creador de McAfee mencionó lo siguiente: “si me suicido, en realidad no fue así, me golpearon”. Este comunicado ha levantado sospechas sobre un posible ataque organizado en contra del empresario desde entonces.

El token CEL, se dispara a 4000 tras estar en quiebra

Después de que la plataforma de CEL declaró que estaba en quiebra, su token nativo, el CEL, experimentó un aumento de su valor de hasta un 4100%. Se requirieron solamente dos meses para que el precio pasara de 0,093 USD y a 4 USD.

Este aumento ocurrió durante los rumores de que el Ripple, una plataforma que emprendía una batalla legal contra la SEC, tendría la opción de hacerse con los derechos del CEL. Al día de hoy, 25 de diciembre de 2024, el xrp precio se ubica en MEX $48.77.

Además, otros murmuraron que Goldman Sachs tenía intenciones de comprar a Celsius por 2 mil millones de USD.

Un papel con una contraseña de 7000 Bitcoin

Stefan Thomas, un experto programador con residencia en San Francisco, decidió anotar la contraseña de una memoria IronKey con unos 7000 BTC en una hoja de papel. Cabe destacar que esta combinación de dígitos era la entrada a otras contraseñas de alto valor, entre las que figuraban una billetera virtual con los fondos.

Tras perder la contraseña, el problema se publicó en enero de 2021, y solamente tenía dos oportunidades más para intentar recuperarla o su memoria se cifraría.

El disco duro de una fortuna

James Howells es un galés que tiene años buscando su viejo disco duro que tiene unos 315 millones de USD en Bitcoin, cifra estimada a la fecha de diciembre de 2021, debido a que el BTC varía su valor, ahora el monto total es otro.

Sin querer, el disco duro terminó en un bote de basura, lo que llevó a Howells a querer revisar todo el vertedero de la ciudad. Pero, no ha conseguido el permiso del ayuntamiento porque mover la basura es un riesgo para el medioambiente.

Las monedas virtuales encierran más historias como estas que han intrigado a los lectores, solamente basta con hacer una consulta online para conocer los secretos que esconden.