Las decisiones más polémicas de Juan Carlos Rodríguez en su gestión en la FMF

Juan Carlos "La Bomba" Rodríguez presentó su renuncia como presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Juan Carlos Rodríguez presentó su renuncia este viernes como presidente de la Federación Mexicana de Futbol, una salida repentina y que generó bastante sorpresa entre directivos, según el comunicado oficial, Rodríguez habría salido por "motivos personales".

La administración de "La Bomba" Rodríguez se vio manchada por polémicas relacionadas principalmente a la Selección Mexicana, además de que fueron duramente criticadas, los aficionados y directivos pusieron en duda las decisiones tomadas por el expresidente de la FMF.

Si bien, Juan Carlos era el presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Mikel Arriola de la Liga MX, la realidad es que este primero también influía en las decisiones tomadas para la liga del balompié mexicano, pues su autoridad radicaba en todo el futbol nacional.

Polémicas de "La Bomba" Rodríguez en su administración de la FMF

Diego Cocca y la Selección Mexicana

El 22 de Mayo de 2013, "La Bomba" tomó las riendas de la FMF, a los pocos días de su nombramiento, la salida de Diego Cocca de la Selección Mexicana se hizo oficial, posteriormente llegó Jaime Lozano, quien contaba con todo el respaldo de la nueva administración, usuarios calificaron la salida de Cocca como altamente "sospechosa".

Siete partidos duró Cocca con la Selección, cuatro fueron jugados con la administración de "La Bomba" con dos victorias, un empate y una derrota, esta última sucedió en la semifinal de la Liga de Naciones Concacaf, motivo suficiente para cesar al argentino.

Fondo de inversión

Juan Carlos impulsó grandemente el Fondo de Inversión Apollo para que llegara al balompié mexicano, a pesar de las negociaciones que él constataba, a día de hoy no se ha logrado llegar a un acuerdo con los dueños para cerrar el trato, una de las cuentas pendientes que dejó su administración.

¿Vetó a "Chucky" Lozano?

Los rumores sobre que el "Chucky" Lozano fue vetado de la Selección Mexicana y Juan Carlos Rodríguez tenía algo que ver, este salió a desmentir la noticia, asegurando que él no se mete en las convocatorias.

"Yo no me meto en las convocatorias, no hay ningún tipo de castigo a Hirving Lozano".

Andrés Vaca arremete contra la FMF

El narrador de TUDN, Andrés Vaca, dejó salir un par de comentarios que molestaron a altos mandos en el partido de México contra Valencia, ya que este criticó las "amenazas" que reciben cuando Faitelson y él se quejan de la Selección en un partido.

"Se fijan más en lo que decimos con el micrófono, y luego van y tocan puertas y dicen que Vaca no narre más y que por favor no digas las cosas que diga. Mejor que se fijen en lo que hacen dentro de la cancha. No les gusta lo que decimos Faitelson, y luego van con sus quejitas. Que se ahorren sus mensajes que mandan con terceros", dijo Vaca.

"Tajada" millonaria

En agosto, se reveló que Juan Carlos se llevaría mil millones de pesos luego de que se cierre el trato con el Fondo de Inversión de la Liga MX, una cuenta que dejó pendiente y un proyecto de "La Bomba" que continúa en el aire como una incógnita.