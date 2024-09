Las conspiraciones de Hitler y su escape a Argentina

Dado que el cuerpo de Adolf Hitler nunca fue recuperado, a lo largo de la historia han surgido teorías conspirativas sobre su paradero.

La más sonada y repetida por diversas investigaciones periodísticas es que el líder nazi escapó a Argentina donde vivió y murió sin ser perseguido ni enfrentar los crímenes que cometió.

Y es que cabe destacar, cientos de importantes cargos del Tercer Reich, incluyendo científicos y militares, fueron apoyados por países como Estados Unidos y el Reino Unido para escapar de Alemania ante la ofensiva soviética.

En 2011, los autores Simon Dunstan y Gerrard Williams publicaron el libro Grey Wolf: The escape of Adolf Hitler, en este se plantea que el líder del Tercer Reich y su esposa Eva Braun no murieron en un búnker de Berlín mientras el Ejército Rojo avanzaba sobre la ciudad a finales de la Segunda Guerra Mundial, sino que él murió en la Patagonia en 1962.

Dunstan y Williams señalan en el prefacio creer que al final de la Segunda Guerra Mundial “el hombre más malvado en el mundo, Adolf Hitler, escapó de Alemania y vivió su vida en Argentina”.

Destacan que la evidencia apunta a que Estados Unidos y el Reino Unido facilitaron el escape de cientos de nazis, entre ellos el científico de cohetes Wernher von Braun y el torturador Klaus Barbie.

A esta acción se le llamó Operación Paperclip o operación sujetapapeles.

Sobre el destino de Hitler, tras la rendición de Alemania se reportó que el führer murió por suicidio en un búnker, junto a su esposa Eva Braun y la familia del ministro de Propaganda Joseph Goebbels.

Pero desde que terminó la Segunda Guerra Mundial distintas teorías lo han colocado desde en la Antártida, Brasil, Argentina y Colombia.

Sumado a que periodistas y curiosos han retomado declaraciones y documentos de posibles pistas sobre el paradero real.

Desde la década de los 1960, cuando iniciaron los Juicios de Auschwitz donde Alemania juzgó a líderes nazis que tras la guerra habían asumido cargos civiles, incluso con sus nombres originales, es decir, sin ocultar su identidad.

Un ejemplo de la presencia de Hitler, es cuando la revista Polize Gazette reportó que el führer vivió escondido en una base secreta en la Antártida.

El libro Grey Wolf establece que su ruta de escape fue de Alemania a Dinamarca, luego a España, donde su aliado de la Guerra Civil Española, el general Francisco Franco tenía el control. El que España estuviera recibiendo refugiados nazis fue denunciado por la Unión Soviética.

Mientras tanto, dos personas que fueron designados como los “dobles” de Hitler y Braun fueron asesinados, la primera de un tiro y la segunda al ser envenenada, luego estos cuerpos fueron quemados para ocultar sus identidades.

De España, donde había una flota de submarinos, se trasladó la comitiva de Hitler, a una base nazi en las Islas Canarias y de ahí a Argentina, donde vivían al menos 60 mil miembros del partido nazi, “el mayor grupo de nacional socialistas de Alemania”.

Ahí en Argentina se estableció en un refugio construido por los nazis próximo a la ciudad de San Carlos Barilocho, con un estilo arquitectónico de influencia alemana, con el lago Nahuel Huapí y la cordillera de los Andes.

En su vejez, el libro de Dunstan y Williams afirma que sufrió de Parkinson, además de migraña y depresión con lo que su estado de salud fue empeorando hasta que el 13 de febrero de 1962 murió.

Otra versión señala que el dictador alemán encontró refugio en Matto Grosso, Brasil, con ayuda del Vaticano, muriendo en 1984.

Mientras otra del periodista argentino Abel Basti asegura que vivió en Argentina y se pudo trasladar a otros países de Sudamérica como Brasil, Colombia y Paraguay.