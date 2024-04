Las cinco solistas de Kpop que debes conocer

Los fans del Kpop están acostumbrados a conocer a cada uno de los integrantes de las agrupaciones, ya sean aquellas conformadas por solo cantantes masculinos como BTS, Stray Kids o Exo, o las girl bands como Blackpink, Twice y G-idle, por mencionar algunos. Sin embargo, para la mayoría del público suele resultar confuso tantos integrantes, pero dentro de la industria coreana existen varias solistas que le encantarán principalmente a los fans de las divas pop como Lady Gaga, Danna o Sabrina Carpenter.

SUNMI

Lee Sun-mi, conocida simplemente como Sunmi, es una cantante, bailarina y modelo surcoreana de 31 años (2 de mayo de 1991). Debutó en el año 2008 como parte del grupo Wonder Girls, aunque abandonó al grupo y permaneció fuera de la música por varios años. Fue en 2013 que retomó su carrera de manera solista y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos como Gashina, Heroine y You Can't Sit With Us.

CHUNG HA

Chung Ha es una de las estrellas más conocidas de la música Kpop, tiene 28 años de edad (9 de febrero de 1996). Es exintegrante del grupo I.O.I. el cual se disolvió en enero de 2017, ese mismo año hizo debut como solista con el mini-álbum Hands On Me. Entre sus éxitos se encuentran tema como Demente junto a Guaynaa, así como Gotta Go, Stay Tonight y Snapping.

HYUNA

HyunA es una cantante y rapera surcoreana que saltó a la fama tras formar parte del grupo Wonder Girls, aunque luego abandonó el grupo para ser la líder de 4 minute. Durante y después de su etapa con la girl band, Hyuna se destacó por su belleza, lo que la colocó como una de las estrellas más reconocidas a nivel mundia, incluida su aparición en el video de Gangnam Style. Entre sus éxitos como solista se incluyen canciones como I´m not cool, Bubble Pop! y Nabillera.

JEON SOMI

Jeon Somi es una de las solistas más jóvenes y exitosas del Kpop, con solo 23 años de edad (9 de marzo de 2001) ha logrado que su música suene por todo el mundo gracias a temas como: DUMB DUMD, XOXO y Fast Forward. Inició su carrera como aprendiz de JYP Entertainment y participó en programas como Sixteen y Produce 101, además formó parte del grupo I.O.I.

JESSI

Jessi es una de las artistas surcoreanas más controvertidas, a sus 35 años de edad (17 de diciembre de 1988) ha logrado consagrarse como una de las figuras más importantes de la industria musical internacional. Ha colaborado con artistas de la talla de J.Y. Park, Ailee, Hyolyn y Ed Sheeran. Entre sus canciones más populares hay temas como Zoom, Nunu Nana y Gum.