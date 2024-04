Las cinco canciones más dolorosas del álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift

Taylor Swift ha publicado su undécimo álbum de estudio en donde a modo de terapia desahoga todo lo vivido con el actor Joe Alwyn, con quien vivió una relación de poco más de seis años.

De manera nada sutil, Taylor expone como fue la ruptura y todo lo que vivió con su expareja.

En el álbum existen canciones más dolorosas que otras, pero a continuación te presentamos en las que Taylor se muestra más vulnerable.

1.- So Long, London

Esta canción es una de las más sinceras del álbum en donde Taylor hace referencias a Londres, de donde Alwyn es originario. La canción habla de la niebla y famoso parque Hampstead Heath, del que también hablaba en su tema London Boy en el disco Lover, aunque con otro punto de vista, cuando todavía estaban muy enamorados. La parte más dolorosa es cuando Taylor menciona que tiró a la basura sus mejores años de juventud estando con una persona que no tenía claro lo que significaba ella en su vida.

2. My Boy Only Breaks His Favorite Toys

En esta canción Taylor habla a modo de metáfora sobre como Alwyn la usó y jugó con ella, pero además sobre el proceso que tuvo ella para darse cuenta de que él la rompió a pesar de que la quería, o esa era la idea que ella tenía. La cantante da a entender que su ex se asustó ante la idea de un "para siempre".

3. Down Bad

En Down Bad, Taylor le reprocha a Joe Alwyn el que experimentó el amor con ella, diciéndole que "era la elegida", para al final dejarla sola y triste.

4. Fortnight

En Fortnight, tema que Taylor canta junto a Post Malone, hace fuertes revelaciones, aunque sin ser muy clara, sobre como "su esposo" la engaña, mientras reflexionada sobre como por un momento estuvieron juntos y de pronto ya no.

5. The Black Dog

Probablemente, The Black Dog es una de las canciones más dolorosas del álbum en el que Taylor confiesa como se da cuenta de que el hombre al que ama la engaña. De manera muy directa, Swift revela como es que se entera de que su hombre está con una mujer más joven en un bar llamado The Balck Dog.