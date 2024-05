Larry Hernández se disculpa tras maltratar a trabajador: 'todos nos equivocamos'

Tras haber humillado a trabajador en pleno concierto, el cantante Larry Hernández ofrece disculpas públicas.

Fue hace un par de días cuando se difundió un video donde se logra ver al cantante bastante molesto con un empleado de sonido, mientras se encontraba brindando una presentación. En el video se observaba a Larry haciéndole señas obscenas y “humillándolo”.

Estas acciones provocaron duras críticas para el artista, a tal grado de que supuestamente ya nadie quería trabajar con él debido a la fama que se creó sobre él después de este hecho.

Bajo este contexto, Larry ha decidido utilizar sus redes sociales para disculparse por lo acontecido, donde aseguró que había reaccionado sin pensar en las consecuencias.

"Damas y caballeros, buenos días, a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago. He fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso", comenzó su mensaje publicado en Facebook. "Quizás no me puedan perdonar ahora, si creen que es lo correcto hacerlo o no, cualquiera que sea su decisión, la aceptaré, todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas".

Posteriormente, el cantante aseguró que, aunque no puede borrar el pasado, sí está dispuesto a cambiar su actitud.

"Estaba reflexionando en lo que hice, y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero sí el futuro que Dios me dará la fuerza para ser mejor. Gracia, gracias, gracias", finalizó su mensaje.