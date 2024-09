Larga vida al 'Caballero de la noche'

Todo está listo para celebrar a "Batman", como ya se ha vuelto una tradición cada septiembre.

El llamado "Batman Day" tendrá lugar el próximo sábado 21. En este año, el héroe cumplió 85 años de haber llegado a las historietas en Detective Comics número 27 en 1939.

Desde entonces, el "Caballero de la Noche" ha sido un símbolo de determinación, valentía y justicia para generaciones de fanáticos. Este año, se han planeado múltiples actividades para conmemorar su aniversario.

Para conmemorar esta tradición anual, DC y Warner Bros. Discovery han preparado una selección de contenidos y actividades para ofrecer una experiencia inolvidable a los fans en América Latina y el mundo.

Desde juguetes, ropa y artículos para el hogar, hasta una selección de películas, series y nuevos cómics, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha colaborado con destacados licenciatarios para celebrar a Batman este año.

De acuerdo con un comunicado, Warner Bros. Studio Tour Hollywood encenderá la Batiseñal y abrirá sus puertas para una exhibición especial de la película "Batman" de Tim Burton, en el icónico backlot de WB.

Hablando de Batiseñales, una tradición del Batman Day es iluminar diversas partes del mundo con el símbolo del héroe. El 21 de septiembre, la Batiseñal aparecerá en ciudades como Río de Janeiro, Guangzhou, Londres, São Paulo, Tokio, Milán, Bombay, entre otras.

En México, las celebraciones incluirán promociones en diversas tiendas, con productos temáticos de Batman. También habrá un espectáculo de drones y una exhibición de Batimóviles en Perisur el 21 de septiembre en la Ciudad de México.

En Brasil, Batman Day traerá la mayor promoción minorista del país, con materiales especiales en más de mil tiendas. En São Paulo, se inaugurará un nuevo mural en el Beco do Batman y la Batiseñal será proyectada en la ciudad, mientras que en Río de Janeiro habrá un espectáculo de drones. El país también será sede de la Batman Night Run y una exhibición de la Liga de la Justicia.

Si planeas celebrar el Batman Day revisitando tus películas o series favoritas del Caballero de la Noche, o descubriendo alguna por primera vez, Max ofrece una variedad de películas y series, tanto live-action como animadas, para conmemorar a Batman y Gotham City. Entre los destacados se incluyen éxitos como Batman (1989) y Batman: El Caballero de la Noche (2008). Además, para los amantes de las maratones, Batman: La Serie Animada es una excelente opción.

Durante el Batman Day, los aficionados a los cómics podrán encontrar ediciones especiales en tiendas seleccionadas. Entre los destacados se incluye Joker: The World, una antología de 184 páginas con historias del Joker escritas por equipos creativos de 13 países.

Además, la plataforma DC Universe Infinite ofrecerá una colección de contenidos centrados en Batman, disponibles gratuitamente sin necesidad de suscripción. Los suscriptores podrán leer el primer número de Batman The Long Halloween: The Last Halloween el mismo día de su lanzamiento impreso, a partir del 25 de septiembre.