Lanzan llamado de ayuda para el pequeño Dominic que lucha por su vida

Madre del pequeño Dominic, que se debate entre la vida y la muerte, lanza un llamado de ayuda para adquirir una serie de medicamentos para mejorar su estado de salud.

El pequeño actualmente se encuentra internado en el Hospital General de Zona número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Si me pudieran ayudar con oraciones y con lo que sea su voluntad, mi bebé se me está muriendo, duele decirlo pero es verdad. Ocupa unos medicamentos que el Seguro no los tiene, son para poder levantar su corazoncito y sus pulmones”, explicó en un breve mensaje Karla De Santiago, su madre.

El pequeño de tan solo tres meses de edad padece de Atrofia Muscular Espinal, padecimiento que lo mantiene actualmente con apoyo de ventilación mecánica.

Las personas podrán donar a la cuenta BBVA 4152 3143 2964 5934.

¿Qué es la Atrofia Muscular Espinal?

Se define como un grupo de enfermedades genéticas que daña y mata las neuronas motoras. Las neuronas motoras son un tipo de célula nerviosa de la médula espinal y la parte inferior del cerebro. Controlan el movimiento de los brazos, piernas, cara, pecho, garganta y lengua.

A medida que las neuronas motoras mueren, los músculos comienzan a debilitarse y atrofiarse (desgastan). El daño muscular empeora con el tiempo y puede afectar el habla, caminar, tragar y la respiración.