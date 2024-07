Lanzan advertencia por incumplimiento con ejidos para avance de Agua Saludable

De no cumplir el Gobierno Federal con lo prometido a los ejidos del Distrito 017 en para continuar con el Proyecto de Agua Saludable, advirtieron que pararán los trabajos, como lo hicieron el pasado lunes por un lapso de dos horas, como medida de presión.

Así lo advirtió Samuel Martínez, presidente del Comité municipal de la CNC, quien recordó que solo se ha hecho entrega de 65 millones de pesos para el enlosamiento de los canales, de los 2 mil millones que se comprometió el Gobierno Federal, para la atención de unos 15 ejidos y con ello evitar filtraciones y a su vez, ahorrar agua, necesaria para el proyecto.

“Se aplicaron 65 millones y llevamos un ocho a un 10 por ciento de los enlosamientos, pero ya los 65 millones están ejercidos de los 15 ejidos del módulo 03. La mayoría se beneficiaron con alrededor de 5 millones… Supuestamente eran 2 mil millones para el distrito 017, pero en cada ejido se está haciendo el levantamiento para ver qué tanto recurso requiere y al final del mes vamos a hacer una evaluación de cuántos kilómetros son y dependemos de cuánto baja de recursos”, explicó el dirigente.

Y es que explicó que entre filtraciones y evaporaciones se tiene una pérdida de agua de consideración, la cual se podría ahorrar al contar con los trabajos de enlosamiento de unos 300 kilómetros de canal.

“Lo que necesitamos es enlosamiento, mejorar la conducción del agua para no tener muchas pérdidas. Entonces con eso se ahorraría de 10 a 15 por ciento en agua. Yo les digo a los de Conagua y el gobierno federal, si tú me haces sobra para ahorrar agua, claro que te va a servir para Agua Saludable, si no tenemos tecnificación y el enlosamiento cómo quieres tener agua para Agua Saludable. Entonces esa es la problemática que tenemos”, dijo Martínez.

Ahora con el cambio de Gobierno Federal que se dará en el mes de octubre, esperan que se dé cumplimiento a lo establecido, de lo contrario “tomaremos otras medidas para presionar y que nos den el recurso”, recalcó.

El dirigente de la CNC en Lerdo, aseguró que la Federación no ha cumplido con los compromisos con 15 ejidos Laguneros. (ARCHIVO)

Dijo que se les dio un plazo de dos meses para cumplir con dicho compromiso, que se estableció previo al arranque de los trabajos del proyecto de Agua Saludable.

“Les vamos a dar dos meses a partir de lo que es agosto”, dijo Martínez quien recordó que el pasado lunes, se pararon las obras de Agua Saludable por unas dos horas, tiempo en el que llegaron las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de las empresas constructoras, ya que se adeudan conceptos como pagos del paso de derecho, “y les dimos oportunidad hasta el último de este mes para que nos den solución”, dio a conocer el dirigente de la CNC en Lerdo.