Laguneros viven experiencia de psicoterror

El llamado "Maestro del terror" estremeció a los laguneros en el Teatro Nazas.

Rafael Perrín regresó ayer a la Comarca Lagunera, esta vez no lo trajo La Dama de Negro, sino Esquizofrenia.

Perrín divirtió a los laguneros, pero también pasaron una experiencia escalofriante y además conocieron detalles de la esquizofrenia.

Desde las 19:00 horas, el recinto abrió sus puertas; poco a poco llegaron los interesados en conocer este montaje escrito en México por Mauricio Pichardo.

Juan Carlos Limones comentó que era la primera vez que vería Esquizofrenia.

"He visto La Dama de Negro tres veces, pero no había podido ver Esquizofrenia y estoy muy emocionado porque me han dicho que es buenísima la historia". dijo emocionado a esta casa editora.

Al dar las 8:15 de la noche, Perrín entró al escenario. Los espectadores

de inmediato lo recibieron con aplausos.

Considerada como una obra ya también clásica de terror, la trama se desarrolla en Londres, Inglaterra en el año de 1914.

Desde el comienzo de este trabajo unipersonal, Perrín captó la atención de la audiencia. El histrión encarna al psiquiatra inglés, "Emile Tuck". Motivado a hallar la cura contra la esquizofrenia opta por internarse en el Bethlem Royal Hospital, por su voluntad.

El público atestigua el fin de su estadía en la institución. Luego, decide compartir sus colegas los hallazgos y experiencias que vivió en el nosocomio.

Los laguneros que fueron a Esquizofrenia se convirtieron en médicos por unos instantes y debatieron con "Emile", tales situaciones; hubo gran interacción entre el respetable y el actor, quien se metió en la piel de distintas personas con problemas mentales.

Rafael mantuvo al borde de la butaca a casa asistente con la historia, en la que al final dejó la incógnita de si el propio médico había caído o no en la locura.

Un pizzarrón, un escritorio, maniquíes qué simulaban ser pacientes del hospital, así como efectos de luces y sonido se fusionaron con el histrión para ofrecer una obra excepcional.

En una charla que tuvo con El Siglo de Torreón, Rafael dijo que cautivaría al público de la Comarca y vaya que lo logró.