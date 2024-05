Laguneros se valen del

De Torreón a Lerdo, y demás ciudades que conforman la Comarca Lagunera, hay bastante talento musical.

Grupos y solistas han destacado en diversos ritmos como el regional, el rap, la banda, el rock y por supuesto el pop.

Hoy, se hará un recuento de artistas laguneros que le han apostado a las baladas, al pop, al romanticismo en sus letras, ya sea inéditas o covers.

Carlos Eduardo, Miguel Baena, José Iván, Luis Villalba, Alex Armas, Jatziri Muramay, Den Rivas o Marlete Volz son tan solo algunos de los chicos de una larga lista de talentos que le cantan a las, "letras bonitas que enamoran" o las letras que, "nos hacen recordar amores que no fueron, pero nos dejaron enseñanzas", como dice, Alfonso R., un lagunero que colecciona discos, cassettes y compactos de artistas como Dulce, Raphael, Julio Iglesias o Yuri.

El joven cantante lagunero, Carlos Eduardo, se ha abierto camino en varios restaurantes de la región. Es un romántico por naturaleza, según ha dicho a El Siglo de Torreón.

"Siempre he sido un alma musical. Me agrada la música viejita, la romántica. Me enfocaba antes en tocar instrumentos y fue de un tiempo para acá que me di cuenta de que tenía las herramientas necesarias para cantar y me enfoqué para poderlo dar todo", dijo el chico de 23 años, quien gusta cantar temas de Luis Miguel.

Si se trata de que el amor "suene" en una canción, el mero, mero en lograr tal objetivo es el cantatutor de la Comarca, Miguel Baena.

La música romántica es el lugar donde se siente pleno. El joven ha encontrado un sitio en los escenarios gracias a su propuesta en la que imperan sus sentimientos.

"Soy un cantautor que a lo largo de los años ha escrito canciones y que ahora, de un año para acá, ha intentado mostrar al público todo lo que puedo tener en la mente", comentó el artista que promueve los temas Enamorado y Hoy por fin.

Próxima a presentarse en el Teatro Isauro Martínez, Jatziri Muramay es otra lagunera que aunque interpreta diferentes géneros, de acuerdo con sus seguidores, destaca en las baladas por su tono de voz.

En una charla, Jatziri reveló que siendo niña se sentía Yuri y, como le daba pena que la oyeran, se subía a su azotea a entonar temas de la jarocha.

"A los 12 años entré a una rondalla y fue cuando empecé a foguearme y a darme cuenta de que sí tenía talento. En la rondalla me sentía segura gracias a mis entonces compañeros", contó la artista, cuya presentación ocurrirá el 29 de mayo en el Isauro.

Luis Villalba ha incursionado en géneros como el pop, rock, indie o alternativo. Él compone sus temas y es justamente uno de amor el que más éxito le ha dado.

"La melodía que más me ha pegado es una llamada Aura, es la más romántica que he compuesto. Habla de ese amor de verano que todos llegamos a experimentar alguna vez donde conoces a una persona en un viaje y haces click, entonces el mundo desaparece y solo quedan tú y esa persona. No se sabe qué pasará después, pues tan solo vives el presente".

Al igual que Jatziri, José Iván es otro talento de Torreón que interpreta canciones de muchos ritmos, sin embargo, los boleros y las baladas le quedan como anillo al dedo.

Emocionar a las personas con sus canciones y sobre todo que se identifiquen con sus letras, son los motivos que lo hacen feliz. En su repertorio hay temas inéditos y versiones que ha hecho de grandes joyas de Armando Manzanero o José José.

Gran parte de los sencillos que ha dado a conocer el joven Den Rivas tienen que ver con el amor, y es que, como bien dice, este sentimiento mueve al mundo.

Mi forma de amar, es el más reciente tema de Den, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

"Es una canción mía. Trata de cómo le dices a tu pareja que la amas y que tú tienes tu forma de amar; decir 'te amo' de vez en cuando, no está mal.

"Hay cinco lenguajes de amor que yo considero y son: Acto de servicio, detalles, contacto físico, tiempo de calidad, palabras de afirmación y expresar lo que sentimos", externó a El Siglo.

La voz de Marlete Volz es especial. Puede tocar las fibras más sensibles de quien la escucha.

La artista mencionó a este diario que para ella, cantar y componer, son actividades que la complementan en su día a día.

"Mis canciones son un refugio, en donde niñas o niños que sientan dolor puedan llorar y desahogarse con mis canciones, y así sanar sus corazones", detalló.