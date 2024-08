Laguneros se transportan a otra época

La voz de Gloria Gaynor y el ambiente de discoteca que se vivió en el Coliseo Centenario fueron la mezcla perfecta para que los laguneros se transportaran a los años 70.

Gloria viajó al pasado con temas como Goin’ Out of My Head, Never Can Say Goodbye y el infaltable I Will Survive. Los asistentes se adueñaron de la pista, bailaron y corearon sus canciones favoritas, recordando momentos alegres de su pasado y creando nuevas experiencias.

Carlos de la Cruz, Brenda Martínez, Estefania Facusseh y Rocío Graciano (EL SIGLO DE TORREÓN/ GABRIEL ESCOBAR)

Familia Samaniego Becerril (EL SIGLO DE TORREÓN/ GABRIEL ESCOBAR)