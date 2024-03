Laguneros se hicieron presentes en la Feria del Libro Universitaria UANLeer 2024

Los laguneros Óscar Bonilla y Alfredo Castro participaron el fin de semana pasado en la edición 2024 de la Feria Universitaria del Libro UANLeer, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Civil, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que es organizada por la máxima casa de estudios de ese estado.

Ambos jóvenes, colaboradores de la revista Siglo Nuevo y desempeñados en los campos de la narrativa y la poesía, respectivamente, fungieron como parte del programa que en esta edición se enfocó al trabajo de las editoriales universitarias e independientes.

ABOGAR POR LA POESÍA

El poeta Alfredo Castro aportó con sus comentarios en las presentaciones de dos libros publicados por Mantis Editores. Su primera intervención ocurrió el sábado 16 de marzo, cuando a las 17:00 horas participó en la presentación del poemario Hotel del Universo, de Jorge Ortega, donde aportó con sus comentarios junto al también poeta y editor Luis Armenta Malpica y el autor.

“Nunca me imaginé que el libro que más estaba esperando fuera a presentarlo aquí en la UANLeer, fue emocionante […] Hotel del Universo es un libro que conversa con el viaje que Rimbaud hace a África. El autor, Jorge Ortega, intenta replicar ese viaje, pero lo lleva a un terreno mucho más amplio. El viaje de Rimbaud queda como un pretexto, y lo que hace Ortega en su libro es algo mucho más complejo; es un viaje al límite e interior de la condición humana”, comentó Castro en entrevista.

Un día después, el domingo 17 a las 13:00 horas, Castro presentó también el poemario Sobre el vuelo circulas de las aves de presa, de Elías Carlo. Este volumen resultó ganador de la Convocatoria de Coediciones Conarte 2023 y su poesía conmovió bastante al lagunero.

“El libro de Elías Carlo me parece que dialoga con la muerte. En la presentación comentaba que es un libro preocupado por las formas, por la imagen. Me parece que él tiene preocupaciones con la muerte, con las casas vacías: la mudanza, el desalojamiento. Esas cosas parecen ser el motor de los poemas”.

FOTOS: Cortesía

PRESENTA SU NOVELA

Por su parte, el escritor Óscar Bonilla, presentó el domingo 17 de marzo, a las 19:00 horas, su novela Los veranos con Emilia, la cual ha sido publicada por Editorial An.alfa.beta. En los comentarios estuvo acompañado por la reconocida escritora duranguense Liliana Blum y Eugenio León.

La obra de Bonilla ganó en 2020 el Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela, se trata de un libro breve y conciso, que aborda el tema de la juventud y las pasiones que se desatan en esa etapa, colocando de entorno la violencia que se vivió en La Laguna hace más de una década, pero sin que esta se convierta en protagonista.

“Nunca me planteé escribir en otro lado. Por alguna razón empecé a escribir siempre contando historias en mi entorno y con las condiciones sociales que me tocaron vivir. Vargas Llosa decía que lo más importante de los escritores es significar desde el principio qué tipo de escritores son, él se había perdido mucho ensayando. Yo por los escritores que me gustan, que siempre se enfocaron mucho a su contexto, como Carson McCullers o Michel Houellebecq”, indicó Bonilla durante la presentación.

PRESENCIA COAHUILENSE

Cabe señalar que Coahuila también tuvo representación en este encuentro literario, pues la poeta saltillense Claudia Berrueto presentó su poemario Bajo el mármol lunar, mientras que el neorositense Rafael Acosta hizo lo propio con su libro de ensayos titulado Seis ensayos sobre la violencia. Ambos volúmenes son publicados por la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).