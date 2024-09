Lagunero va por todo

Cada vez que canta, llama la atención por su potente voz y su peculiar estilo que poco a poco le ha ido abriendo puertas.

Ese es Valerio Gaytán, un joven de 22 años, que nació en San Pedro, Coahuila y creció en Lerdo, Durango. Sin duda, un talento 100 por ciento lagunero.

Valerio se hizo viral en redes sociales en 2021 gracias a una participación que tuvo en un reality show regio, donde cantó con Leandro Ríos en un videoclip.

Desde entonces, ha estado en la música dando a conocer canciones como Me cansé de esperarte, Novios oficiales y Ay corazón.

En estos días, el artista se encuentra en su tierra y aprovechó para ser parte de El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, programa que difunde el talento local.

Esta vez, la emisión tuvo lugar en un famoso restaurante de gorditas laguneras, en las Majaderas de la Abasolo. Ahí, Valerio cantó, comió estos manjares y habló de sus planes.

"Acabo de estar en la fiesta del Grito de Independencia de Lerdo. Nos tocó abrirle a Los Rieleros del Norte. Tocamos cerca de 40 minutos. La gente nos aplaudió, nos trató muy bien. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero creo que con un servidor fue la excepción".

Valerio dio a conocer que este año ha andado de arriba para abajo llevando su propuesta.

"He cantado por muchos sitios de la República Mexicana y gracias a Dios, me siento bendecido de que donde quiera que cantamos, aunque sea una rola, la gente nos voltea a ver".

Emocionado, Valerio dijo que varios de sus temas han sido del agrado del público.

"Nos tocó escribir una canción que se llama Me cansé de esperarte. No le tenía tanta fe. A veces, a lo que menos le tienes esperanza, resulta ser un éxito. Cuenta con casi ocho millones de "streams" en Spotify".

La nostalgia llegó cuando Valerio recordó sus inicios en los escenarios.

"Yo cantaba en los camiones rojos y verdes. Recorría toda La Laguna. Siempre he sido afortunado, pues donde canto, no sé si por mi voz fuerte, la gente nos aplaude. Cuando cantaba en los camiones, llegaba a la casa con las bolsas llenas de pesitos, de monedas de cinco, o 10", mencionó.

En ese sentido, compartió qué fue lo primero que compró al juntar dinerito en los autobuses.

"Me hice de un bajo quinto que hasta la fecha lo conservo. Me costó ocho mil pesos, yo junté cuatro mil y mi familia me ayudó con los otros cuatro mil. También iba a cantar bastante a los bares de La Laguna".

Hace poco, Valerio se encontraba grabando unos videos en el Hotel Galicia y decidió pasarse a la Plaza de Armas, en donde cantó con los intérpretes que ahí se dan cita semana a semana. La experiencia, según relató, fue, "hermosa".

"Todavía me da pena cantar ante la gente. Me convencieron, fui y canté y los señores me dieron la patadita de la buena suerte. Son unos grandes talentos".

Por otro lado, Valerio mencionó que ya tiene un disco de 12 rolas, de las cuales cinco son de su autoría.

"Para el mes de diciembre lo queremos estrenar. Deseo que la gente lo apoye. Ahí vamos, avanzando poco a poco. Detuve un poco la cantada porque tuve problemas con una disquera, pero avancé como compositor. Un famoso cantante interpretará dos temas míos, pronto les diré de quién se trata".

Valerio Gaytán expresó que, además de la música, le gusta la ganadería, actividad que ejerce en un rancho familiar.