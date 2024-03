Lagunero Uriel Antuna lamenta festejo burlón a las Chivas

Uriel Antuna volverá a enfrentar una vez más a su exequipo, el Guadalajara.

Desde que salió del club tapatío en 2021, Antuna lo ha enfrentado en cuatro ocasiones, y en dos le ha marcado, festejando con un beso al escudo de Cruz Azul en forma retadora, dando entender que guarda o guardaba rencor a las Chivas.

Pero el atacante cementero se echó para atrás y le ofreció disculpas a la afición rojiblanca por esa acción, ya que le guarda cariño a la institución. "Me tocó festejar así... Pero no volverá a pasar. No es un festejo adecuado para un exequipo, me equivoqué... Al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución. No volverá a pasar, ofrecer disculpas, todo mi respeto para Chivas".

Mas esto no quiere decir que no intentará hacerles daño en el juego que se celebrará en el Estadio Azteca: "Obviamente, que gane el mejor. Le agarré un cariño al club [Cruz Azul], porque la afición me ha apoyado siempre, me ha ido mejor en el equipo y la Selección. Se agarra un cariño cuando se pagan bien las cosas".

Antuna enfatizó que no fue fracaso su paso por las Chivas: "No se me dieron bien las cosas y no significa que fuera un fracaso. No se me dieron las cosas y ya".

El número 7 cementero añadió que no encuentra la razón por la que algunos jugadores cuando salen de las Chivas tienen éxito: "Es futbol. No sé una respuesta concreta. No sé qué podría decir, pero el respeto está".

*6 goles marcó Uriel Antuna con Chivas.