Lagunero Rogelio Martínez sorprende a los 'Tiburones' de Shark Tank México

Por primera vez, un lagunero ha llamado la atención en el programa Shark Tank México, que pasa por el canal Sony, tan es así que los "tiburones" de los negocios apoyarán su emprendimiento.

Se trata de Rogelio Martínez, un joven de 30 años, que en estas semanas estuvo en la emisión para presentar su línea de cremas a las que ha englobado como RŌGMA Biotechnologies.

Rogelio, se presentó ante inversionistas como Amaury Vergara, Karla Berman, Alejandra Ríos Spinola, Víctor González Herrera o Simón Cohén, entre otros, y la verdad es que quedaron impactados, motivo por el que le ayudarán a que su compañía trascienda aún más en 2025 y se coloqué como una de las mejores en su ramo.

"Excelente presentación, me transmites mucha confianza", "No tenemos duda en que los productos sirvan", "Lo que más me gusto de tu 'speech' es que llegaste a decir, 'No nada más quiero su dinero y su confianza, lo que ustedes aporten a la empresa yo también lo voy a aportar para que vean que estoy comprometido'", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Además de contar con el apoyo de los grandes de la empresas, Rogelio se ganó el cariño del público que lo vio, pues ha recibido también muchos dichos positivos de su emprendimiento.

Se sabe que Martínez comenzó con su negocio de productos para el cuidado de la piel (aguas micelares, sueros, serums, cremas y más) en 2018. Cuenta con una fórmula a la que bautizó como, "elixir de la juventud".

¿DE QUÉ TRATA SHARK TANK MÉXICO?

El programa cuenta con un panel de inversores potenciales, llamados "tiburones," quienes consideran las ofertas de aspirantes a empresarios que buscan inversiones para sus negocios o productos.3

Los tiburones sí reciben un pago por su participación en el programa, pero el dinero que invierten es suyo.​ El emprendedor puede hacer un trato en el programa si un miembro del panel está interesado en él. Sin embargo, si todos los miembros del panel optan por salir, el emprendedor se va con las manos vacías.

Se dice que el programa retrata "el drama de las reuniones de negocio y la interacción entre los empresarios y magnates". Pasa por la señal de Sony.