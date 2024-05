Lagunero Raúl Méndez debutará como papá junto a su esposa Carmen Muga; ¿será niño o niña?

El actor lagunero Raúl Méndez, quien es conocido a nivel internacional tras interpretar a Chacorta Casillas en la serie El Señor de los Cielos de Telemundo debutará como papá, según lo dio a conocer en un emotivo que compartió en redes sociales, el cual es protagonizado por su esposa Carmen Muga.

En Instagram, la pareja, conformada por la española de 32 años y el mexicano de 49 años, confirmó que debutarán como padres luego de mostrar un ultrasonido de su bebé, quien ya tiene 23 semanas de vida, esto con música de fondo de Carlos Rivera con el tema Te esperaba.

Raúl Méndez es originario de Torreón, Coahuila, y es uno de los laguneros más famosos, pues en su trayectoria cuenta con varios proyectos que lo hacen un actor camaleónico. Sin embargo, es Víctor Casillas, conocido como Chacorta, su personaje más famoso, pues es el hermano de Aurelio Casillas, papel encarnado por Rafael Amaya.

Aurelio y Chacorta se convirtieron un dúo de la televisión que se ganó el cariño del público desde el día uno que comenzó la serie El Señor de los Cielos, la cual transmite su novena temporada y última de Rafael Amaya, con la que dirá adiós definitivo al personaje que debutó en la televisión hace diez años.

Raúl Méndez no quiere saber el sexo de su bebé

El actor de series como Enemigo íntimo no quiere saber el sexo de su bebé, según confesó Carmen Muga, su esposa, quien detalló que habían escondido muy bien la feliz noticia.

"¡Mi primer día de las Madres! Si… cómo estáis leyendo! Es algo que hemos tenido muy guardadito por 23 semanas, pero creo que hoy es un día muy especial para compartirlo con ustedes. Nuestro pequeño garbancito viene en camino. Raúl no quiere saber si es niño o niña, obviamente yo ya lo sé, pero no pregunten porque no puedo decirlo. Esta siendo la experiencia mas increíble del mundo sentir sus pataditas y escuchar su corazón es la sensación más increíble del universo. Gracias esposo por ser el mejor papá para nuestro bebe. ¡Feliz día a todas las madres!", escribió.

La pareja se casó en noviembre de 2022.