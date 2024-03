Lagunero Luis Flores va a la Copa Davis Junior

- El joven tenista lagunero, Luis Andrés Flores Ávila, será uno de los representantes de México en la eliminatoria norteamericana de la Junior Copa Davis 2024, que se disputará en el estado de Florida, durante el próximo mes de abril.

GANÓ SU LUGAR

Luis Andrés, quien ha practicado "el Deporte Blanco" desde que prácticamente estaba dando sus primeros pasos, se ganó su lugar en el representativo mexicano, luego de salir victorioso en el Torneo Selectivo Nacional, jugado del 7 al 9 de marzo pasados, en el Club Sierra Madre, de Monterrey, Nuevo León. A ese torneo acudieron los mejores jugadores juveniles de todo el país, en el caso de Flores Ávila, quien cuenta con 15 años de edad, participó en el selectivo de la categoría Sub 16, a pesar de no estar en los primeros lugares del ránking.

Y es que el tenista torreonense, desde hace un par de años radica en Mallorca, España, donde se entrena en la Rafael Nadal Academy, además de estudiar el primer grado de bachillerato, con el objetivo de mejorar en la práctica del tenis. Al no vivir en México y no participar de manera frecuente en los torneos avalados por la Federación Mexicana de Tenis, Flores Ávila no ha acumulado puntos para el ránking, sin embargo, los federativos conocen de su capacidad y le dieron una invitación, vía "wild card", para participar en el torneo en Monterrey.

RUMBO A ORLANDO

En ese torneo en tierras regiomontanas, también se definieron a los seleccionados mexicanos para la categoría Sub 14 e igualmente en la rama femenil, quienes jugarán la Junior Billie Jean King Cup, por lo que en esa ciudad se reunió la élite del tenis juvenil mexicano. Luego de superar cada una de las rondas, Luis Andrés Flores Ávila se impuso en la gran final a Nicolás Rivera Paz, con parciales de 6 - 4 y 6 - 1, lo que demuestra el gran nivel del joven que aprendió los fundamentos del tenis, en las canchas del Club Campestre Torreón.

Ahora, Luis Andrés se enfila a la eliminatoria norteamericana de la Junior Copa Davis 2024, que se jugará del 15 al 19 de abril, en Orlando, Florida, donde el lagunero será parte del equipo nacional Sub 16, junto al guanajuatense Mauricio Schtulmman, mientras que como capitán, acudirá Carlos Palencia. En esa eliminatoria norteamericana, participarán los representativos de México, Estados Unidos, Canadá y Bahamas, que se ganó su lugar al coronarse campeón de la eliminatoria del caribe.

CONCENTRACIÓN

Los dos mejores equipos de esa eliminatoria norteamericana, avanzarán a la Junior Copa Davis de nivel mundial, que se jugará en Argentina, durante el próximo mes de noviembre, todavía en fechas específicas por definir. Flores Ávila regresó de inmediato a Mallorca, España, luego de triunfar en el Selectivo Nacional en Monterrey, y ahora se enfoca en seguir entrenando fuerte para llegar al cien por ciento al siguiente torneo, para el cual, se concentrará en Mérida, Yucatán, junto a la totalidad de los seleccionados, para hacer una breve concentración, antes de viajar a Orlando, Florida.