Lagunero llega a La Berlinale de la mano de Ruizpalacios

El actor lagunero, Eduardo Olmos, lleva en alto el nombre de la Comarca Lagunera, ya que forma parte de la película La cocina, dirigida por Alonso Ruizpalacios y que compite por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Olmos, recién estuvo en la capital de Alemania presentando al filme junto a Alonso y los demás actores de la historia que son: Raúl Briones, Rooney Mara, Oded Fehr, Laura Gómez y James Waterston.

Rodado en blanco y negro, el largometraje está inspirado en la obra teatral del dramaturgo británico Arnold Wesker; se estrenó en 1957.

La Cocina, es una coproducción México y Estados Unidos. Cuenta la vida de migrantes que se desempeñan en la cocina de un restaurante de Nueva York, donde se mezclan culturas de todo el mundo. Durante la hora punta del almuerzo suceden situaciones peculiares.

A su llegada de La Berlinale, Olmos charló en exclusiva con El Siglo de su labor en La Cocina. Se mostró orgulloso de representar a La Laguna y de laborar en el Séptimo Arte guiado por Ruizpalacios.

"Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo. Fue mágico trabajar con tanto talento y bajo el liderazgo de Alonso. Puedo decir que ha sido la experiencia profesional más especial de mi vida. Alonso tiene tanto talento, inteligencia. Ha sido un gran líder. Fue un sueño hecho realidad", compartió.

Pero, ¿Cómo llegó el lagunero a esta 'cocina'?, él lo cuenta emocionado.

"Fue un proceso de casting largo a principios de 2022. Desde un inicio le estaban echando ganas para que todo el proyecto saliera bajo la visión de lo que Alonso buscaba; es decir, bajo su visión.

"No me llegó mucha información, solo algunos datos de 'Luis Villa', que sería mi personaje. Cuando supe que era para un filme de Ruizpalacios, me emocioné bastante. Semanas después, él se puso en contacto conmigo y me dio más detalles del papel. Yo tenía la esperanza de que fuera lo que buscaba y afortunadamente así fue".

"Luis Villa" es el gerente del restaurante Grill, sitio en donde se desarrolla la historia.

"Es un papel curioso. La cinta se enfoca en la dinámica que hay entre cocineros, muchos provenientes de México o de todo el planeta, y meseros, la mayoría estadounidenses; entonces 'Luis', quien es un estadounidense de segunda generación, pues sus padres fueron migrantes, se encuentra en una posición de poder entre ambos lados, pero siente que no puede encajar en uno u otro. Fue interesante la manera en la que él, busca relacionarse con estas personas".

Recalcó el entrevistado que La Cocina es, además, una película con distintos matices culturales que enriquecieron el guion.

"Tuvimos actores de todo el mundo; de Marruecos, México, Escocia, Estados Unidos, Colombia. Fue una dinámica muy interesante", manifestó.

Eduardo también se encuentra feliz porque The Kitchen aspira al Oso de Oro, y otros premios, en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

"Vengo regresando de Berlín. Allá tuvimos el estreno. El 24 de febrero será la premiación. Todos esperamos que le vaya muy bien. Insisto, este proceso ha sido un sueño hecho realidad. El que exista una película como esta, yo ya lo veo como un gran triunfo".

Por otro lado, Eduardo comentó que La Cocina, sin duda, se ha vuelto una gran oportunidad en su carrera profesional.

"Espero que todo lo que llegue sea muy bueno y que esto sea como una catapulta. Agradezco a mis padres, a mi familia y amigos por apoyarme en este sueño", mencionó.

Más de Eduardo

Está en EUA

Nació en Torreón.

Estudió teatro en Nueva York y luego ejerció esta actividad en "La Gran Manzana".

Posteriormente, se fue a Los Ángeles, en donde actualmente radica.

Ha trabajado en anuncios, cortometrajes y demás.

Le encanta escribir guiones.

Le gusta generar su propio trabajo.