Lagunero, entre el rock y el erotismo

Con canciones inéditas, el lagunero, Lino Sullivan, busca abrirse camino en la música y ha creado un género al que bautiza como "erotic-rock".

El oriundo de la región, visitó El Siglo de Torreón para presentarse en el programa El Sonidero Lagunero, que apoya al talento local.

Tras interpretar tres melodías, Lino charló sobre su propuesta y lo primero que compartió fue cómo es que se define.

"Soy un bohemio, un científico loco, un amante de la vida, un artista y un erótico", contó.

Sullivan comentó que desde muy pequeño se sintió atraído por la escena artística.

"En la primaria o toqué Hermoso cariño y desde ahí supe que quería ser artista y lo demás ha sido añadidura.

"Un profesor me visualizó, ya me había visto tocando la guitarra en la escuela y él me pulió, me mostró acordes y me ayudó a conseguir una beca para entrar a una orquesta en la Casa de la Cultura de Gómez y bueno, ya en 2020 fue mi debut como Lino Sullivan y mi primer rola fue Sabor Holanda".

Mario Alfredo de la Cruz (su nombre real) detalló qué se puede conocer de él, por medio de sus melodías y además reveló que busca ser un espejo de su generación.

"Hay que darse a la tarea de escuchar una canción mía e intentar descifrarla. No podría decir que canto vivencias, realmente soy la voz y el espejo de mi generación. Mi música es una catarsis de lo que yo percibo en mi vida, en conjunto con todo.

"Le he pedido a Dios que cada vez me dé más talento para interpretar canciones que nos hagan sentir a todos. Vivo en una película en la que yo estoy creando un género que llamé 'Erotic Rock", la palabra erotismo no solo es por el tema sensual, es por todo lo que esa palabra lleva de carga. Para mí, el erotismo está en una pintura, en el vestir o en una buena rola".

Lino recién lanzó el sencillo Donde una vez hicimos el amor, a la que calificó como, "su canción favorita".

"Tengo dos EP, por ahora, y estoy por lanzar otros temas como Días dorados", informó.

Lino Sullivan se presentó ayer en el Festival Ondas Futuras y hoy actuará junto a Cadereira en una fiesta de disfraces que tendrá lugar en un bar de la calle Rodríguez.