Lagunero Emanuel Azz reúne a 15 exponentes del rap nacional en 'No me equivoqué'

El rapero lagunero Emanuel Azz ha reunido a otros 15 artistas urbanos en su nuevo sencillo titulado ‘No me equivoqué’. Se trata de un tema de más de 12 minutos de duración que se desprende de su álbum ‘Azz bajo la manga’, el cual ha trabajado durante los últimos dos años.

Los artistas que aparecen en esta obra son Bizor Azufre, Bobi Bozman, Rhinox, Caporal RB, Mazter de Zona Verbal, Arpek OG, Rocko El Despiadado, Bicho Styla, El Mal, Franko 3XL, Demenman, Grasia y Remix de SUB Crew, MC Par, y Valery MC. Además, se contó con la participación especial de Hugo Savinovich, narrador de lucha libre en español.

En materia de producción, la instrumental corrió a cargo del beatmaker lagunero Srtvnge Noise, mientras que la mezcla y la masterización es trabajo de Freddy Miranda. Se trata de la introducción de ‘Azz bajo la manga’, proyecto que Emanuel Azz ha concebido desde un enfoque conceptual.

Más allá de reunir a referentes de distintas generaciones, el artista invitó a sus principales referencias personales, a quienes significaron su primer acercamiento a la escena del hip hop nacional.

“Un ejemplo es MC Par, tal vez actualmente es el menos conocido de todos de esa camana de exponentes que logré a juntar, pero él fue la persona por la que empecé a hacer música. Si no lo hubiera conocido, no sé si en algún momento hubiera tenido acercamiento con la cultura”.

En un ejercicio de memoria, recuerda que grupos como Rango Bajo, Realidad 44 u 871 Crew poblaban sus listas de reproducción. Era 2012, una época donde no existían las actuales plataformas digitales.

“Los mismos Realidad 44. A partir de eso empecé a escucharlos y su música sonaba en las secundarias, en las preparatorias. La gente traía su música en sus celulares. Para mí eran referentes”.

Además de los artistas locales, Emanuel Azz quiso colaborar también con los raperos nacionales que marcaron su adolescencia.

“Por eso está Rhinox, que fue parte de la época dorada de la Mexamafia; Bobi Bozman, de Gamberroz;

Bizor, de Never Die (y no soló por representar a la Never, sino también porque de las mejores plumas actuales, de los que sigue vigente, sonando y con carrera en ascenso)”.

El lanzamiento de este sencillo se ha acompañado de un videoclip filmado en locaciones de Torreón, Francisco I. Madero y Monterrey, cuya edición estuvo a cargo de Bryan Escobedo.

“El mensaje principal de la canción es la resiliencia ante la difícil decisión de dedicar tu vida a la música y lo difícil que es mantenerte de tu arte”.

Emanuel Azz, quien también ha incursionado en otros géneros musicales, enfatiza que las consecuencias de dedicarse a la música también son satisfactorias, pues se ha convertido en su estilo de vida y le ha dado identidad.

El rapero lagunero Emanuel Azz ha reunido a otros 15 artistas urbanos en su nuevo sencillo titulado ‘No me equivoqué'. (CORTESÍA)