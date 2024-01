Lagunero Diego Martínez jugará para Chivas

l juvenil futbolista lagunero Diego Martínez, vestirá los colores de las Chivas Rayadas del Guadalajara. A sus 19 años, era una de las promesas de Santos, incluso, seleccionado nacional mexicano en la categoría Sub-20.

Mediante redes sociales, dio a conocer de manera oficial la noticia, en la que se desliga del conjunto albiverde para este Clausura 2024 en la Liga MX. Por su edad, puede jugar en la Sub-23, aunque todo indica que entrenará con el primer equipo.

"Hoy me toca despedirme de Club Santos, una gran institución que en estos 8 años me formó no solo como jugador si no también como persona, conocí grande amistades que me llevo para siempre, grandes profesores de los que aprendí día a día", dijo en su cuenta de Instagram.

Con varios títulos con los Guerreros en las filiales juveniles, Martínez Gutiérrez prosiguió: "Gracias a la directiva del club por darme la oportunidad de desarrollarme como jugador y estaré eternamente agradecido con todas las personas que de alguna u otra manera fueron parte de mi proceso en fuerzas básicas y en el primer equipo".

Reconoció también, su paso por la institución por casi una década: "Gracias al club tuve la oportunidad de tener muchas experiencias, viajes, torneos, y campeonatos como lo fue en la Sub-14 y por último en la Sub-20, un campeonato que siempre llevare en el corazón. Me voy como jugador pero siempre seré un aficionado más del Santos, como lo he sido desde chico".

En la última campaña, jugó más de mil minutos con la Sub-23 de Santos Laguna. En septiembre pasado, bajo las órdenes de Carlos Cariño, campeón con los albiverdes en el Verano 2001, representó en Argentina a la Selección Mexicana Sub-20, en una gira con partidos de preparación.

Desde sus inicios, incursionó en el equipo juvenil Sub-13, escalando con los representativos Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20 (campeón en el Apertura 2021) y ahora con la Sub-23. En el pasado Apertura 2023, hizo la pretemporada con el primer equipo bajo las órdenes de Pablo Repetto.

Cabe recordar que hace año y medio, Diego Martínez estuvo cerca de ser fichado por las Águilas del América, pese a todavía no debutar en el máximo circuito, pero sus cualidades y virtudes, lo llevaron a la mira de los azulcremas durante varios meses, aunque no se cristalizó una nueva aventura, que tomó en el Rebaño Sagrado.