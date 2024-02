Lagunero Den Rivas lanza tema de amor

El cantautor lagunero, Den Rivas, se encuentra de estreno.

Rivas recién lanzó a todas las plataformas el sencillo de su inspiración llamado Mi forma de amar.

Rivas charló con El Siglo de Torreón de esta melodía que lo tiene sumamente emocionado.

"Es una canción mía. Trata de cómo le dices a tu pareja que la amas y que tú tienes tu forma de amar; decir 'te amo' de vez en cuando, no está mal.

"Hay cinco lenguajes de amor que yo considero y son: Acto de servicio, detalles, contacto físico, tiempo de calidad, palabras de afirmación y expresar lo que sentimos", externó.

El artista señaló que se inspiró en su actual novia a la hora de componer la melodía,

"Mi relación me dio material para crear esta rola. Le estoy diciendo que la amo, pero a mi forma, porque luego pasa que las personas no se sienten amadas o queridas porque no les están hablando en su lenguaje de amor".

Den informó que Mi forma de amar ha tenido un buen recibimiento entre sus seguidores.

Justo salió un día antes de San Valentín y la gente se preparaba para compartir mi canción y dedicarle. Hice una plantilla en Instagram, misma que la usaron muchas personas".

Piano, guitarra acústica, tarolas y armonías se fusionaron para "dar vida" a Mi forma de amar, según contó Rivas.

"También se escucha una guitarra eléctrica que está pasada de lanza. Esta canción es para bailar, disfrútenla, dedíquenla", manifestó.

Den Rivas compartió que se encuentra trabajando en otro "single" y en un material discográfico completo.

Por otro lado, Den dijo que por ahora no tiene presentaciones en forma.

"He estado muy concentrado en mis canciones. Estoy alistando dos eventos, uno para finales de abril y otro para mayo o junio", relató.