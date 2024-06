Lagunero construye su carrera de artista

Componer, cantar y tocar diversos instrumentos son las pasiones de un lagunero.

Se trata de Antonio Muñoz, quien visitó el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, cuyo objetivo es apoyar al talento de la localidad.

Antonio cantó dos melodías y posteriormente habló de su carrera que combina a la par con su carrera de abogado y trabajos de "marketing".

Pero, ¿quién es Antonio Muñoz? Él mismo se definió al inicio de la charla.

"Nací en un proyecto musical de 2005, cuando empezaba como bajista de un grupo versátil, el cual empezó a pedirme canciones. Luego, mis compañeros me dijeron que grabara mis canciones, me animaron, aunque en un principio tenía temor.

"Después de eso estuve practicando e incluso hice varios castings como el de La Academia, en donde llegué hasta el último filtro que tuvo lugar en Ciudad de México, para luego ya dedicarme en forma a esto y así compartir mis emociones".

Entusiasmado, el entrevistado compartió las vivencias que lo han llevado a componer melodías.

"Me han pedido canciones de desamor y qué triste, la verdad, porque a mí me gustan las de amor; sin embargo, las corta venas son las que funcionan más. También me han solicitado corridos tumbados.

"Tengo rolas como Maquillaje que lancé hace ocho años y en estos momentos me encuentro promocionando Fui yo, misma que vendrá en mi nuevo álbum".

En ese sentido, Antonio comentó que alista un material discográfico con el que echará la casa por la ventana.

"Es un material completo. Se está haciendo la inversión con mariachi, con un cuarteto de cuerdas. Es muy padre este proceso creativo".

Pese a que su pasión es la música, Antonio cuenta con un despacho contable fiscal y además, "me dedico al 'marketing'".

"De ahí me da para pagar mis hobbies e invertirle a la música".