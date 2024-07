Lagunero comienza sueño en La Academia

Después de dos años de ausencia en la TV y redes, La Academia Azteca volvió con sorpresas y 18 nuevos participantes.

Este domingo, el reality show que debutó en la pantalla chica en 2002, arrancó una entrega más en la que figura un joven de Gómez Palacio.

Hace un mes, El Siglo dio a conocer que el chico, Leonardo Nava, tenía un pie dentro del concurso musical; después de varias pruebas logró quedarse y así representar a La Laguna.

Al inicio de La Academia, Leo figuró en el opening musical, en donde junto a sus compañeros cantó el tema Bienvenidos de Miguel Ríos.

Minutos después, Jaime Camil, conductor de la Decimocuarta generación, dijo que el ganador se llevará un millón de pesos. Luego presentó a los jueces: Arturo López Gavito, Chiquis, Lola Cortés y Espinoza Paz.

Y Gómez Palacio abrió la contienda. Leonardo fue el primer académico que llegó al escenario.

Jaime le dio la bienvenida. Nava se mostró emocionado y compartió que su padre casi se quedaba en la cuarta generación de La Academia.

"Primero fui al casting de Monterrey y no quedé, pero cuando hice el de Torreón, quedé. Mi papá pasó los filtros de La Academia y fue en la cuarta generación y ahorita estamos por cumplir el sueño y vamos a lograrlo", comentó.

Camil presentó a otro académico de nombre Brandon Valenzuela, originario de Sinaloa. Ambos realizaron el primer dueto de la velada. Interpretaron A la Antigüita, tema que hiciera famoso Calibre 50.

Después de su labor musical, los jueces dieron su veredicto. Lola, Chiquis y Espinoza calificaron como buena su actuación; sin embargo, Arturo se les fue a la yugular.

"Entiendo que llevan una semana trabajando, pero eso no es excusa. No entendí nada. Vi como a dos monitos cilindreros que estaban por un lado y por el otro, sonriendo y con una sonrisa muy estúpida y vocalmente me pareció desastroso. No sé si sea el camino correcto o habrá que regresar por los tomates".

Ni Leo ni Brandon contestaron a López Gavito. Únicamente se quedaron observándolo a los ojos.

En un inicio eran 20 los participantes, pero quedaron 18. Las votaciones no favorecieron a dos chicas: Fátima y Betzabe.

Por su parte, Leonardo seguirá dando pelea el próximo domingo para seguir avanzando por sus sueños.