Lagunero Carlos Eduardo crece en 2024

Aunque comenzó su andar en los escenarios en 2023, fue en este año que el cantante lagunero, Carlos Eduardo, creció bastante logrando una mayor exposición.

"En verdad que ha sido un año de experiencias muy bonitas. Me tocó conocer a personas muy buenas en el camino. Hubo bastante música y aprendí en demasía.

"En estos 13 meses pude expandir un poco más el foco de las personas. La gente empezó a ubicarme. De repente iba al cine y varias personas me saludaban. Se siente bonito eso", comentó.

El artista estuvo de visita en esta casa editora para presentarse en el programa El Sonidero Lagunero, cuyo objetivo es promover el talento local.

En esta ocasión, el cantante presentó algunos villancicos como Sonríe y Santa Claus llegó a la ciudad.

Entre tema y tema, continuó charlando y aclaró que pese a que entona bastantes temas de Luis Miguel, su estilo es variado.

"Lo que pasa es que la gente asocia a que me dedico a cantar canciones de "El Sol" únicamente porque dicen que tengo un tono similar al de él; algo que no me molesta; al contrario, me alegra. Mi contenido es versátil y dinámico", sostuvo.

Por otro lado, Carlos recordó cómo fue que descubrió sus talentos vocales.

"Fue un talento que descubrí en la soledad de mi casa. Hace cerca de dos años se me dio la oportunidad de ir a un restaurante a cantar en San Valentín y, como traía contenido romántico a la gente le gustó mi propuesta. Después de eso, sucedió lo que me ha ocurrido en este tiempo".

En la charla, Carlos Eduardo informó que vienen sorpresas en su carrera para el año nuevo que está por comenzar.

"Quiero lanzar temas románticos en plataformas. Estamos trabajando en ello. Espero les guste lo que se está alistando".

El joven espera ansioso la llegada de la Nochebuena y la Navidad, fiestas que festejará al lado de sus seres queridos.

"Voy a pasarla con la familia, que es lo importante. No sabemos qué vamos a cenar, pero en lo particular amo la pierna ahumada".

El cantante se sinceró y manifestó un momento especial que vivió en estas fechas cuando era un niño.

"Éramos tres pequeños, los de casa. Estábamos en casa de mi abuela y de repente nos encerraron en su cuarto. Yo me asomaba y veía que sacaban papel y moños. Ya cuando salimos, no había ni un solo regalo y ese día, más noche, nos encontrábamos en la cena, apagan las luces y se escucha, 'ho, ho, ho'; luego las prenden y de manera sorpresiva estaban los obsequios alrededor del Pino de Navidad".