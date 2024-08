Lagunero brilla en nueva serie de Prime

El cantante y actor lagunero, Fernando Sujo, ha dado una muestra más de su talento.

El ganador de La Voz Azteca 2020 forma parte de la nueva serie de Prime llamada Nadie nos va a extrañar, la cual ya se encuentra disponible. Son ocho capítulos, en los que comparte créditos con actores como Tiaré Scanda, Ernesto Laguardia o Issabela Camil.

Sujo habló con El Siglo de Torreón de este nuevo proyecto que evidentemente lo tiene muy entusiasmado.

"Pensamos que saldría en 2025, pero hubo cambios y salió antes. Es una producción mexicana que hicimos con el corazón", comentó.

En la charla, el nacido en Torreón comentó que, al igual que ocurrió en Rebelde, su anterior trabajo escénico, recibió un mensaje de WhatsApp, en el que lo invitaban a formar parte de Nadie nos va a extrañar.

"Me ofrecieron un casting para uno de los personajes y me quedé. La producción de Rebelde me recomendó, así que les estoy muy agradecido".

En la trama, Fernando Sujo encarna al buen "Jerónimo", un chico que no se deja de nadie.

"Es 'mechacorta' por las tareas. Le gusta endeudarse, pero eso sí, es bien chido. Me dieron un guion para entender toda la historia y eso me permitió construir mejor el papel", comentó.

Según contó el entrevistado, la serie de Prime se desarrolla en la década de los noventa.

"Ocurre en un colegio que se llama Héroes de revolución que, en vez de traficar con otras cosas, trafican con los conocimientos. Si la ven, entenderán muchas cosas. La recomiendo bastante. Yo ya la vi como cinco veces".

Relató emocionado Sujo que una gran cantidad de personas le han escrito en sus redes sociales comentarios positivos acerca de Nadie nos va a extrañar.

"Tenemos un grupo de WhatsApp y ya vimos que hay muchos fans en varias partes del mundo como Brasil. La serie se ha ubicado en el top ten de lo más visto en Prime".

Por otro lado, Sujo comentó que no para de trabajar, ya que alista distintas sorpresas.

"Viene otra serie en Netflix; sin embargo, todavía no les puedo dar más detalles. También estamos apoyando con eventos con causa a una señora que se llama Liliana, que necesita un doble trasplante de pulmón. También estoy escribiendo canciones".

Sujo dio a conocer que analiza la posibilidad de irse a vivir a la Ciudad de México.

"Me han dicho que me vaya para seguir buscando oportunidades en la actuación porque aquí es complicado y en la música igual, incluso, no sé por qué no me han buscado para cantar en sitios como en la Feria de Torreón. Creo que los laguneros debemos apoyarnos entre nosotros".