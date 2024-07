Laguneras buscan ‘Sangre de Campeonas'

Dos jóvenes peleadoras laguneras chocarán frente a frente, en una función de boxeo denominada “Sangre de Campeones III”, en la que los aficionados podrán observar el gran talento que existe en el pugilismo femenil lagunero.

PRESENTACIÓN

En conferencia de prensa, el pasado lunes fueron presentados los detalles de esta cartelera que es encabezada por el pleito estelar entre Yulián “La Cobrita” Luna y Elizabeth “La Bonita” Chávez, un combate femenil de alta expectación, a 8 rounds, en peso Súper Gallo. La reunión informativa contó con la asistencia de las dos peleadoras laguneras, quienes estuvieron acompañadas del expeleador y ahora promotor, Rubén “Cloroformo” Padilla, además de Julio “Canelito” Luna, cuyo nombre también figura en la papeleta. “Estamos listos para esta función que ha llamado mucho la atención a la gente y eso se ha reflejado en la venta de boletos.

Es un evento que va a ser espectacular porque estarán peleando otras chicas que son de aquí de La Laguna. Mi rival es Elizabeth Chávez, es lagunera, nos conocemos bastante porque hemos hecho sparring, pero arriba del ring nos vamos a desconocer y vamos a dar muy buena pelea”, dijo Yulihán.

“Estoy agradecida de pelear con una de las mejores boxeadoras que hay en la actualidad, en mi carrera he peleado ya con campeonas internacionales y del mundo, con rivales rankeadas, entonces, voy a salir con todo en esta función, me he preparado fuerte y me siento muy bien.

El año pasado estuve rankeada como número 7 del mundo, entonces, esta es una gran oportunidad y quiero aprovecharla”, señaló Eli, por su parte. La función se realizará el próximo viernes 12 de julio, a partir de las 18:00 horas, en el Gimnasio Municipal Luis L. Vargas, de Gómez Palacio, donde también peleará Julio “Canelito” Luna, ante Sixto Martínez, en el turno semifinal.