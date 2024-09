Lagunera Wendolee defiende a Franco Escamilla y a su hija ante el 'hate'

Como es sabido, recientemente Franco Escamilla se volvió viral luego de que apareciera un video en el que se ve a su hija, Azul, celebrando sus 15 años.

Ante este acto, usuarios revivieran una publicación del 2012, donde el standupero se burló de las personas con sobrepeso que celebran sus 15 primaveras.

El comediante rompió el silencio horas más tarde y reveló que su hija Azul “ya está en casa recuperándose”.

“FAMILIA: Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose. Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando”, expresó Escamilla.

Ante todo el “hate” que está recibiendo Franco, la lagunera Wendolee ha salido en su defensa en sus redes sociales por medio de un video y adjudicó dicha situación a un problema generacional.

“Lo que acaba de pasar con la hija de Franco es un problema generacional. Nuestra generación, que es más antigua, crecimos con algo llamado carrilla, que ahora se le dice bulliyng. Esta carrilla me llevó a tener esta fortaleza que me hizo vencer y brincas cosas mucho más cab... y fuertes que un simple chiste de gordos”.

La egresada de la Primera Generación de La Academia comentó que ella, pese a tener sobrepeso, se ha reído de chistes al respecto.

“A mí los chistes de gordos, y vaya que yo estoy gorda, también me hacen reír. Yo crecí con ‘hate’ y aprende a vivir con ello y además le saqué fortaleza”.

La nacida en Torreón externó que las nuevas generaciones están en contra de los chistes, en contra de muchas cosas.

“Y está bien, yo respeto esos brincos generacionales que hay, pero también espero que se respete mi manera de pensar y la manera en la que yo fui educada y no por eso me deseen el mal. No puedo creer que las personas se estén alegrando y que digan que el karma está haciendo de las suyas”.

Wendolee comentó que esa “sed de venganza” que abunda en las redes no debería ser el espíritu de la humanidad y aprovechó para mandarle un mensaje a Franco y su hija.