Lagunera Vivir Quintana cumple uno de sus sueños

La cantautora lagunera, Vivir Quintana, cumplió su sueño de presentarse oficialmente por primera vez en los Estados Unidos gracias a la invitación del National Museum of Mexican Art de Chicago, encargado del festival Day of the Dead Xicágo, donde pudo interpretar algunas de sus composiciones emblemáticas como Canción sin miedo y Te mereces un amor

También entregó Mi casita y Al tiro, sus dos más recientes sencillos que forman parte de su segunda producción discográfica que lanzará a principios del próximo año 2025.

Ante la respuesta del público, Vivir fue invitada por la mítica banda mexicoestadounidense La Santa Cecilia, para acompañar a sus miembros en su tour Muerto Boogie que se presentó este fin de semana en el estado de California.

Sin duda, 2024 se ha convertido en un año clave para la carrera de Vivir Quintana, pues además de estrenar nuevas canciones y alcanzar varias distinciones –tanto en la industria musical como en el activismo social–, sus shows en vivo son considerados una experiencia imperdible para los amantes de la canción latinoamericana.

Gracias a todo esto, la nacida en Francisco I. Madero, Coahuila se mantiene en la cima de la canción autoral en nuestro país, al tiempo que logra llegar cada día a más comunidades arraigadas a la tradición musical mexicana.