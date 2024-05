Lagunera logra objetivo de presentarse en el Teatro Isauro

Uno de sus sueños es presentarse en el Teatro Isauro Martínez y ante sus paisanos. Hoy lo hará realidad.

La cantante lagunera, Jatziri Muramay, se presentará este día en dicho recinto, en donde cantará temas inéditos y algunos covers que han sido parte de su carrera.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Jatziri visitó El Siglo de Torreón para mostrar su talento en el programa El Sonidero Lagunero, en donde habló de tal concierto y su carrera artística. “Este miércoles estaré cantando en el Isauro Martínez en punto de las 8:00 de la noche. En verdad que este evento es un sueño hecho realidad.

Esperaba con mucha alegría esta fecha”, comentó. En la charla, Jatziri comentó que ya tiene listo el repertorio que ofrecerá en el recital que contará con la participación especial del cantante de ópera, Bernardo Fierros.

“Tengo el honor de contar con grandes músicos de aquí de la Comarca Lagunera. Ellos son de aquí, de casa. Habrá grupo musical de banda y mariachi. El director de la banda será Roberto Alemán y el de mariachi, José Larios.

“La mayoría de las canciones son inéditas y las hicieron autores de La Laguna como Salvador Medina y Jorge Luis Padrón. Sepan que en nuestra región hay muy buenos compositores”, manifestó.

Por otro lado, la cantante dio a conocer que se siente bendecida por el apoyo que le ha brindado la gente, algo que siempre reafirma en las redes sociales. “Familia, amigos, clientes de la música estarán conmigo.

Estoy contenta porque sin el público no podría celebrarse este concierto en el que habrá baladas, cumbias, rancheras y más”. Por otro lado, la artista comentó que se encuentra celebrando 37 años de trayectoria musical. “Justo en este espectáculo voy a festejar mi aniversario profesional. El 29 de mayo de 1987 fue mi primera presentación en el Isauro Martínez dentro de un evento que ahí se llevó a cabo”.

Jatziri; quien ha participado en shows de esta casa editora, tanto navideños como de tributos, mencionó que comenzó a cantar siendo una niña. “En ese tiempo me sentía Yuri, solo me faltaba el cabello rubio. Me subía a la azotea de mi casa a cantar, pero no quería que me oyeran porque me daba vergüenza”. “Cuando cumplí los 12 años entré a una rondalla y fue cuando empecé a foguearme y a darme cuenta de que sí tenía talento. En la rondalla me sentía segura gracias a mis entonces compañeros”. Jatziri comentó que, posteriormente, la primera vez que cantó sola de manera profesional fue en un concurso de la Universidad Autónoma de La Laguna.

En este mes, en el que también se conmemora a las madres, la intérprete compartió cómo cambió su vida por completo cuando debutó como mamá. “Tengo mi hija de 10 años, es una gran bendición. Se llama Sara Natalia y también le encanta cantar y hasta bailar. “Antes de que ella llegara a mi vida, solo me dedicaba a trabajar y a la música; y ahora me dedico también a educarla, consentirla y demás”.